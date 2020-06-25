Фитнес-клубы и спортивные комплексы открываются после двухмесячного карантина

После двух с половиной месяцев простоя во Владимирской области открываются фитнес-клубы, спортивные комплексы и залы. Они начнут работать с 27 июня. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона. Однако в документе за подписью Татьяны Даниловой есть одно исключение — из-за коронавируса пока придется обойтись без бассейнов. В этом же постановлении речь идет о музеях и библиотеках. Они тоже открываются в ближайшую субботу. Приводим постановление, опубликованное на сайте Роспотребнадзора:

Музеи и библиотеки тоже открывают с 27 июня.

Многочисленные просьбы открыть наконец фитнес-клубы и спортзалы постоянно поступали в адрес региональных властей. А представители индустрии даже написали открытое письмо губернатору и главному санитарному врачу. Под ним подписались 16 спортивных комплексов и студий со всей области. Их крик о помощи был услышан.

Как ранее сообщал «Призыв», на этой неделе во Владимирской области начали работать летние веранды кафе и ресторанов. Правда, требования к заведениям общепита оказались очень жесткими.

Елена Пляскина

Фото: vividscreen.info