Еще трое инфицированных скончались от COVID-19

Во Владимирской области зафиксированы 62 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. И это немного больше, чем накануне, когда положительные тесты на COVID-19 получили 59 местных жителей. Движение вниз пока не наблюдается, в отличие, например, от Москвы. Столица показывает отрицательную динамику по выявленным случаям инфицирования с 12 мая. Учитывая, что регионы, по подсчетам федеральных властей, отстают от Москвы на две-три недели, спад ежесуточного прироста стоит ожидать и у нас. Пока же Владимирская область находится на плато.

Самое большое количество заболевших во Владимире. За 24 часа — 4 новых случая инфицирования. Коронавирус уже подтвержден у 580 жителей города. Самый большой суточный прирост носителей вируса на этот раз в Александрове — плюс 12 человек. Общее число инфицированных там достигло 262.

11 человек получили положительные тесты на COVID-19 в Гусь-Хрустальном. 10 случаев заражения отмечены в Муроме. 6 человек заболели в Вязниках. По 4 случая заражения — в Коврове, Кольчугино, Судогде. 3 инфицированных добавил Киржач, 2 — Суздаль. За сутки коронавирус диагностирован у жителей 11 районов области.

Общее число заболевших COVID-19 в регионе — 2797. Из них активными носителями вируса являются 1934 человека. Выздоровели 839 человека. И это на 83 больше, чем накануне. Не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 24 жителя области. За сутки три новых смерти.

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Полина Тарбеева

Фото АГН «Москва»