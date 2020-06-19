Еще одна большая зона отдыха появится во Владимире

В микрорайоне Доброе города Владимира в этом году появится ещё одно общественное пространство для прогулок. Грандиозные планы обещают осуществить не только в парке «Добросельский», но и на улице Соколова-Соколенка. У мэрии уже есть понимание, как будет выглядеть новый объект для отдыха. Тем не менее, объявлено открытое голосование. Оставить свой голос можно на сайте администрации, а замечания предлагают присылать на электронную почту remdor@vladimir-city.ru.



Протяженность благоустраиваемого участка — около 800 метров. Здесь планируется устройство около 1 тысячи метров велодорожек и порядка 2 тысяч метров тротуаров. Расчистят место под парковки, появятся 4 площадки для отдыха у жилых домов с организацией освещения, установкой лавочек, урн, разбивкой цветников и газонов. Для безопасного передвижения пешеходов и велосипедистов установят ограждения для разделения потоков. Для любителей велосипедов будут размещены небольшие байк-парковки.

— Проект благоустройства улицы Соколова-Соколенка на участке от улицы Комиссарова до улицы Куйбышева стал возможен после демонтажа более 250 нелегальных металлических гаражей, в большинстве — проржавевших и заброшенных. Горожане волновались, что мэрия расчищает землю под коммерческие цели. Но проект сделан во благо и предлагается для обсуждения горожан, — рассказывают в администрации.

Новое места для прогулок и занятий спортом сделаю до конца лета.

Впоследствии километровый «велосипедный» участок улицы Соколова-Соколенка будет продлен по улице Комиссарова и далее до Суздальского проспекта. Этот маршрут станет продолжением уже существующему в Ленинском и Октябрьском районах города Владимира.

В микрорайоне Доброе уже есть большая благоустроенная территория около прудов на Комиссарова. Детская площадка, пешеходные дорожки, лавочки, спортивная зона для игр с мячом. Жители улицы Соколова-Соколенка давно просят благоустроить дворовые территории, которыми все автомобилисты пользуются как дублерами магистралей. Ямы регулярно подсыпают асфальтной крошкой, но надолго таких мер не хватает. Как «Призыв» сообщал ранее, программа благоустройства дворов уже утверждена, работы почти завершены. В этом году дворы ремонтировали по минимуму.

Анна Тумановская

Фото «Призыв», эскизы администрации Владимира