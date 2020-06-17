Еще один человек умер от COVID-19 во Владимирской области

Во Владимирской области еще один человек не пережил осложнений, вызванных COVID-19. О летальном исходе сообщается на сайте стопкоронавирус рф. Никаких подробностей о нем нет. Сколько лет было погибшему, какого он пола, были или нет у него хронические заболевания, не сообщается. Областные власти каждый раз ограничиваются формулировкой, что статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.

В общей сложности за время пандемии в регионе от коронавируса умерли 47 человек.

Большинство летальных исходов зафиксированы с начала лета. Но умерли эти люди, скорее всего, на пике заболеваемости — в середине мая. На сто тысяч жителей области не пережили болезнь 3,4 человека, сообщается на сайте Яндекс.ру.

Но есть и хорошие новости. В регионе растет число людей, которые закрыли больничный. За сутки диагноз COVID- 19 сняли с 69 пациентов. Общее число людей, победивших опасную инфекцию, — 1915. Это каждый второй из заразившихся коронавирусом.

Выздоровели от коронавируса 1915 жителей области

На данный момент число выздоровевших от COVID-19 уверенно превышает количество активных носителей вируса. Положительный тренд наметился 13 июня. Так, среди пациентов, с которых диагноз еще не снят, 1723 жителя области. Это почти на 200 человек меньше, чем количество людей, для которых история с коронавирусом уже позади.

Обнадеживающие новости сегодня есть и в масштабах всей страны. В России рекордно низкое число заболевших COVID-19 с начала мая. Коронавирус подтвердили у 7843 человек. Из них 56 проживают во Владимирской области. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: ТАСС