Еще два медицинских работника скончались от коронавируса

Их имена есть на сайте памяти

Во Владимирской области коронавирус унес жизни еще двоих медицинских работников. Имена погибших публикуются на сайте памяти врачей, медицинских сестер, санитаров и лаборантов, скончавшихся во время пандемии COVID-19. На данный момент скорбный список насчитывает 459 фамилий. Среди работников здравоохранения, не переживших инфекцию, появились специалисты Киржачской районной больницы. Сообщается о смерти водителя скорой помощи и патологоанатома. Одному погибшему было 50 лет, возраст второго неизвестен.

Всего COVID-19 унес жизни как минимум 7 медицинских работников нашего региона.

Первой жертвой опасного вируса стала палатная медсестра городской больницы № 4. О ее смерти стало известно месяц назад. Женщине было всего 47 лет. Две сотрудницы учреждения здравоохранения умерли в городской больнице № 2 города Мурома. COVID-19 не пережили 56-летняя медицинская сестра и 53-летняя сестра-хозяйка. В Гусь-Хрустальном скончалась фельдшер станции скорой медицинской помощи. Женщине было 58 лет. А в Меленках не стало 62-летней заведующей Бутылицкой лаборатории местной ЦРБ.

В списке памяти 459 погибших медиков. Фото: Reuters

В списке памяти значится и 61-летний заведующий Карабановской городской больницей Михаил Савичев. О его смерти стало известно в июне. Мужчина скончался в столичной клинике. Однако первоначально причиной произошедшего  считали пневмонию.

Отдельный вопрос — сколько всего медиков заболели коронавирусом.

Точная информация не доступна. Но счет идет на десятки. Еще месяц назад сообщалось о 139 инфицированных сотрудниках учреждений здравоохранения. Только в больнице скорой медицинской помощи Владимира болели больше 70 сотрудников. Сейчас эта цифра в целом может быть значительно выше. По информации «Призыва», положительные тесты активно получают сотрудники областной клинической больницы. Часть из них госпитализирована в инфекционный госпиталь ОКБ.

Ранее «Призыв» сообщал, что 25 пациентов с коронавирусом подключены к ИВЛ.

Полина Тарбеева

Фото: АГН «Москва»

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