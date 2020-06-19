Еще два медицинских работника скончались от коронавируса

Во Владимирской области коронавирус унес жизни еще двоих медицинских работников. Имена погибших публикуются на сайте памяти врачей, медицинских сестер, санитаров и лаборантов, скончавшихся во время пандемии COVID-19. На данный момент скорбный список насчитывает 459 фамилий. Среди работников здравоохранения, не переживших инфекцию, появились специалисты Киржачской районной больницы. Сообщается о смерти водителя скорой помощи и патологоанатома. Одному погибшему было 50 лет, возраст второго неизвестен.

Всего COVID-19 унес жизни как минимум 7 медицинских работников нашего региона.

Первой жертвой опасного вируса стала палатная медсестра городской больницы № 4. О ее смерти стало известно месяц назад. Женщине было всего 47 лет. Две сотрудницы учреждения здравоохранения умерли в городской больнице № 2 города Мурома. COVID-19 не пережили 56-летняя медицинская сестра и 53-летняя сестра-хозяйка. В Гусь-Хрустальном скончалась фельдшер станции скорой медицинской помощи. Женщине было 58 лет. А в Меленках не стало 62-летней заведующей Бутылицкой лаборатории местной ЦРБ.

В списке памяти значится и 61-летний заведующий Карабановской городской больницей Михаил Савичев. О его смерти стало известно в июне. Мужчина скончался в столичной клинике. Однако первоначально причиной произошедшего считали пневмонию.

Отдельный вопрос — сколько всего медиков заболели коронавирусом.

Точная информация не доступна. Но счет идет на десятки. Еще месяц назад сообщалось о 139 инфицированных сотрудниках учреждений здравоохранения. Только в больнице скорой медицинской помощи Владимира болели больше 70 сотрудников. Сейчас эта цифра в целом может быть значительно выше. По информации «Призыва», положительные тесты активно получают сотрудники областной клинической больницы. Часть из них госпитализирована в инфекционный госпиталь ОКБ.

Ранее «Призыв» сообщал, что 25 пациентов с коронавирусом подключены к ИВЛ.

Полина Тарбеева

Фото: АГН «Москва»