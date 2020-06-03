Еще 20 видеокамер хотят установить в лесах Владимирской области

Во владимирских лесах требуется установить 50 видеокамер, чтобы охватить 60% территорий. По мнению руководителя областного лесхоза Олега Лаврова, этого вполне достаточно. Оставшиеся проценты лесов – это так называемые «негоримые» участки, где в силу специфики насаждений и почв пожары не регистрируются. Тридцать поставили в прошлом году, нужно еще двадцать. Но денег на них пока нет. С этим вопросом и обратились к депутатам Законодательного Собрания.



— На сегодня включены 27 камер. На зимний период их отключали, потому что их содержание стоит слишком дорого. Средства на работу системы видеонаблюдения за лесами не были доведены. Поэтому пришлось перебросить на эти цели средства с других статей расходов. Финансирование ГАУ «Владимирский лесхоз» снизилось. В этом году выделено 130 миллионов рублей, в прошлом было на 20 миллионов больше, — поясняет Олег Лавров.

С апреля в лесах зафиксированы 25 возгораний на площади более 39 гектаров.

24 пожара произошли на территории лесного фонда и один на территории национального парка «Мещера». И.о. директора департамента лесного хозяйства Ольга Канищева сообщает, что показатели снижаются, но все равно статистика остается тревожной. Поэтому установка видеокамер была правильным решением. Система помогает выявлять возгорания на ранней стадии и дает наиболее точные координаты опасных мест.



Депутаты попросили представителей лесной отрасли сформировать актуальный перечень действий по обеспечению противопожарного содержания гослесфонда. А затем направить его в Заксобрание с финансовым обоснованием – для дальнейшей совместной проработки всех вопросов.



Вместе с те, на территории области реализуется федеральный проект «Сохранение лесов». На сегодняшний день приобретены 28 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования. Региональные власти создали запас семян ели и сосны в количестве 0,8 тонны, чтобы восполнить потери леса. Еще 176 килограммов закупать придется за пределами региона, хорошего урожая хвойных семян давно не было.

Как «Призыв» сообщал ранее, депутаты продвигают программу льготной ипотеки для деятелей культуры. Чтобы удержать артистов в профессии, им обещают скидку на первоначальный взнос и ежемесячные платежи.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»