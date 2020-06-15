Двое детей пострадали в ДТП на Суздальском проспекте

Серьезная авария произошла накануне вечером во Владимире на перекрестке Суздальского проспекта и улицы Юбилейная. По предварительным данным пресс-службы городского отдела ГИБДД, 57-летний водитель «Jeep Grand Cherokee» при повороте налево с главной дороги не пропустил встречную машину «Kia Sportage». После удара «Kia» перевернулась на бок. В салоне находились трое человек: 36-летняя водитель и две девочки-подростка 16-ти и 17-ти лет. Всем троим медицинская помощь оказана на месте аварии. От госпитализации пострадавшие отказались.

Столкновение машин произошло в опасной близости от пешеходного перехода.

На этом перекрестке нередко случаются аварии. И всегда по одной причине – рискованный поворот налево в опасной близости от встречного транспорта. Стрелок для поворота на перекрестке нет. И с главной, и с второстепенной дороги приходится выворачивать, пытаясь вклиниться между плотным потоком машин, двигающихся в прямом направлении. Здесь же находится несколько пешеходных переходов, как со светофором, так и нерегулируемых. На днях дорожники установили пешеходные заборчики. Простояли они недолго. Первое же серьезное ДТП стало причиной их поломки.



Как «Призыв» сообщал ранее, три автомобиля одной марки « Kia» попали в ДТП за сутки.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»