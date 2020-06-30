Два детских сада планируют построить в Коммунаре

Строительная компания, которая возводит жилые дома в микрорайоне Коммунар во Владимире, на днях передаст мэрии документы на земельный участок размером 50 соток для строительства детского сада. Он находится рядом с новыми корпусами школы № 46. Земля будет отдана безвозмездно. В детском саду предусмотрят и ясельные группы. Загородные микрорайоны расстраиваются: наращивают объемы как застройщики с многоквартирными домами, так и семьи с частными коттеджами. Так что вопрос с очередностью в детские сады предельно актуален.



— В этом году мы сделаем проект детского сада, а в следующем начнем его строительство. Также застройщик взял на себя обязательство по расселению бараков. Как только это будет сделано, освободится еще один участок. На нём мы тоже выстроим детский сад, — сообщил глава администрации Владимира Андрей Шохин.

Ежегодно во Владимире должно открываться, как минимум, 200 новых мест в детсадах.

На сегодня в областном центре нет очередности в детские сады для малышей от 3 лет. Может быть переполнен садик рядом с домом, но по соседству всё равно найдут местечко. А вот с ясельными группами сложнее. В своё время все эти группы закрывались планомерно. А теперь в них снова появилась необходимость. Мамам советуют выходить на работу пораньше, поскольку трудоспособного населения в регионе становится всё меньше. В прошлом году во Владимире построили четыре ясельных корпуса. Но они так и не открылись. Отчасти из-за бюрократических проволочек по оформлению документов, отчасти из-за коронавируса.

В этом году строятся дошкольные учреждения на улице Тихонравова, на улице Полянка и в микрорайоне Веризино. О ходе строительства можно узнать из видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»