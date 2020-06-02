Два десятка «тележек добра» установили в магазинах Владимирской области 

Более 20 «тележек добра» уже установлено в магазинах по всему региону. Владимирская область продолжает участие в одноименной всероссийской акции. Более чем за месяц волонтеры доставили свыше 200 продуктовых наборов, собранных покупателями магазинов. Их получили те, кто оказался в непростой жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Оказать посильную помощь может каждый. Нужно приобрести в магазине нескоропортящиеся продукты и положить их в «тележку добра». Затем волонтёры формируют продовольственные наборы. Обычно в один набор входят: мука, крупы, консервы, хлеб, сладости для детей, макароны, чай, рис. Однако волонтеры стараются исходить из нужд заявителя. Например, для многодетной семьи дополнительно кладут конфеты, вафли или другие сладости. Для людей старшего поколения стараются разнообразить набор различным ассортиментом круп.

Продуктовые наборы получают малообеспеченные и многодетные семьи, инвалиды и другие незащищённые категории граждан.

—Помощь оказываем адресно: по заявкам на «горячую линию» и по спискам от общественных организаций. Они нам в этом очень помогают, но, к сожалению, не в силах сами обеспечить всех нуждающихся. Для этого у нас как раз и был запущен этот значимый социальный проект, — говорит руководитель регионального штаба ОНФ во Владимирской области Виктория Дерипаско.

Проект «Тележка добра» курирует Общероссийский народный фронт. Это часть акции взаимопомощи «МыВместе». На сегодняшний день проект реализуется в 81 регионе России. Продуктовые тележки установлены в 1600 магазинах. Помощь получили уже около 10 тысяч семей.

Ранее «Призыв» рассказывал, что владимирские предприниматели решили поддержать ребят с особенностями развития пряничными наборами.

Ольга Ефремова

Фото группы «Администрация Владимирской области»