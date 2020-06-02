Дублер в Добром приведут в порядок

Дорогу по Красносельскому проезду обновят по просьбам жителей Владимира. Около трех миллионов рублей потратят на асфальтирование. За две недели будет ровная дорога. Дублером от Юбилейной до Погодина пользуются многие автомобилисты, интенсивность движения там высокая. А состояние проезжей части оставляет желать лучшего. Одни ямы и рытвины, да трещины. Дорожники предпринимали попытки залатать дорогу: делали заплатки, подсыпали битумный щебень мелкой фракции в ямы. Но все тщетно.

— Уже 3 года имеем вот такие ямы, все что делают, это раз в 3 месяца, а то и больше закидают гравием, дождем снова все смывает. Такие же проблемы и во дворах на Комиссарова 4-б и 6-а, а также на Соколова Соколенка 9-а, — рассказывает житель микрорайона Доброе Артем Леваков.

В 2020 году на ремонт дорог во Владимире потратят порядка 300 миллионов рублей

Ремонтом дорог и дворовых территорий во Владимире занимается как сама мэрия в лице центра управления городскими дорогами и подрядчики, с которыми заключают контракты по результатам торгов. Красносельский проезд сделает подрядчик «ВладСК». На торгах даже экономия образовалась, около 400 тысяч рублей. Направят на другой ремонт дороги. А вот с обновлением дворов не так все гладко. Списки объектов сокращаются год от года, да и объем работ становится меньше. Теперь детских площадок и парковок во дворах не делают, берегут бюджетные средства. О ходе ремонта во дворах можно узнать из короткого видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»