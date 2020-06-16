Дополнительные средства выделили на питание и проживание сотрудников инфекционных госпиталей

Дополнительные деньги будут выделены инфекционным госпиталям Владимирской области на питание и проживание сотрудников. Сумма составит 2,67 миллиона рублей. Ранее на эти цели выделялось чуть более 14,8 миллионов рублей. Эти деньги закладывались с расчетом на 520 медицинских и иных работников. Сейчас их число выросло на 60 человек. Таким образом, общая сумма по этой статье составит около 17,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба «Белого дома».

Во Владимирской области на данный момент функционируют 12 инфекционных госпиталей, это более 860 коек.

Было принято решение о развертывании дополнительных мест в специализированном отделении больницы скорой медицинской помощи во Владимире. Госпиталь рассчитан на 50 коек, более 30 из которых оснащены кислородом. Ещё два инфекционных госпиталя планируется развернуть на базе Петушинской районной больницы и Юрьев-Польской ЦРБ.

Ранее «Призыв» сообщал, что прокуратура подтвердила факты нарушений в больнице города Карабаново. В медучреждении, перепрофилированном в инфекционный госпиталь для лечения больных с коронавирусом, не хватало средств индивидуальной защиты.

Елена Пляскина

Фото пресс-службы администрации Владимирской области