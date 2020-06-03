Должностное лицо заказчика департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное в отношении должностного лица заказчика – заместителя начальника отдела приватизации, реестра и архива департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области, выразившегося в несвоевременном направлении в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных заказчикам, информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов с нарушением требований, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

Таким образом, в действиях должностного лица установлен состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП.

Частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на должностное лицо в размере двадцати тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо заказчика – заместителя начальника отдела приватизации, реестра и архива департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области виновной в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей в доход бюджета.