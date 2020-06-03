Должностное лицо ООО «Солнечный ветер» привлечено к административной ответственности

Решением Комиссии Владимирского УФАС России по возбужденному делу действия ООО «Солнечный ветер» признаны нарушением пункта 4 статьи 16 Федерального закона «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), что выразилось в достижении и реализации антиконкурентного соглашения с департаментом инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации Владимирской области, направленного на оказание услуг по организации и техническому сопровождению выставочной экспозиции в рамках проведения презентации инвестиционной привлекательности Владимирской области для нужд департамента, путем заключения в период 02.08.2018-03.08.2018 контрактов №32,33,34 на общую сумму 183 300 рублей до 100 тыс. рублей в обход конкурентных процедур.

Имеющиеся в деле доказательства, свидетельствуют о том, что в действиях директора ООО «Солнечный ветер» содержится состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

29 мая 2020 руководителем Владимирского УФАС России рассмотрены материалы административного дела, возбужденного по признакам нарушения части 4 статьи 14.32 КоАП РФ. По результатам рассмотрения административного дела директор ООО «Солнечный ветер» привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 15 000 рублей.