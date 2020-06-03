Должностное лицо ООО «Агентство по размещению заказов» привлечено к административной ответственности

Решением Комиссии Владимирского УФАС России действия ООО «Агентство по размещению заказов» (далее – ООО «АРЗ») признаны нарушением п. 4 ст. 16 Федерального закона «О защите конкуренции», что выразилось в достижении и реализации антиконкурентного соглашения с администрацией муниципального образования сельское поселение Филипповское, направленного на оказание услуг по поставке спортивно-игровых товаров для детских открытых площадок на территорию муниципального образования, путем заключения в период 16.03.2017г. — 19.01.2018г. 32 договоров в обход конкурентных процедур.

Имеющиеся в деле доказательства, свидетельствуют о том, что в действиях директора ООО «АРЗ» содержится состав административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководителем Владимирского УФАС России рассмотрены материалы административного дела, возбужденного по признакам нарушения части 4 статьи 14.32 КоАП РФ. По результатам рассмотрения административного дела директор ООО «АРЗ» привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 15 000 рублей.