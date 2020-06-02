Должностное лицо департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации Владимирской области признано виновным в совершении административного правонарушения

Комиссия Владимирского УФАС России признала действия департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации Владимирской области нарушением пункта 4 статьи 16 Федерального закона «О защите конкуренции», что выразилось в достижении и реализации антиконкурентного соглашения с хозяйствующим субъектом — ООО «Солнечный ветер», направленного на оказание услуг по организации и техническому сопровождению выставочной экспозиции в рамках проведения презентации инвестиционной привлекательности Владимирской области для нужд департамента, путем заключения в период 02.08.2018-03.08.2018 контрактов в обход конкурентных процедур.

Согласно части 7 статьи 14.32 КоАП РФ заключение федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органом или организацией либо государственным внебюджетным фондом недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения либо осуществление указанными органами или организациями недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации согласованных действий влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.

Указанные обстоятельства, и имеющиеся в деле доказательства, свидетельствуют о том, что в действиях должностного лица — первого заместителя директора департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации Владимирской области содержится состав административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководителем Владимирского УФАС России рассмотрены материалы административного дела, возбужденного по признакам нарушения части 7 статьи 14.32 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения административного дела должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 20 000 рублей.