Долги по зарплате довели «Волгабас» до уголовного дела

Следственное управление СКР по Владимирской области возбудило уголовное дело в отношение руководства собинского завода «Волгабас». Причиной этому стала невыплата заработной платы работникам. По данным следствия и прокуратуры, на предприятии, специализирующемся на производстве дизельных и газомоторных автобусов, работают 460 человек. В период с марта по июнь текущего года руководство завода не выплатило сотрудникам свыше 23 миллионов 570 тысяч рублей.

Прокуратура и Следком провели на заводе проверки после информации о забастовке работников.

— Вопросы погашения задолженности администрацией предприятия не решаются на должном уровне, что вызвало объективную реакцию работников по защите собственных интересов, в том числе путем привлечения внимания общественности через средства массовой информации, — отмечает пресс-служба Следкома.

В рамках расследования уголовного дела следствие намерено в первую очередь добиться восстановления нарушенных трудовых прав работников и полного погашения долга по зарплате. Также изучаются сведения по соблюдению трудового законодательства руководителями завода за период с декабря 2019-го по май 2020 года. Как «Призыв» сообщал ранее, предприятие назвало причины невыплаты зарплаты своим работникам.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»