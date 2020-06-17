Детский отдых в пандемию: новые правила работы летних лагерей

Открытие этим летом детских оздоровительных лагерей случится не раньше третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. То есть тогда, когда свободно заработают все организации, деятельность которых непосредственно связана с потребителями. Об этом «Призыву» сообщили в департаменте образования Владимирской области. В июне, скорее всего, заездов не будет.

— По оперативной информации муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, планируются к открытию 15 муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 2 частных загородных лагеря, 197 лагерей дневного пребывания и 4 лагеря труда и отдыха. Все эти учреждения должны работать при соблюдении всех мер безопасности, связанных с риском распространения коронавирусной инфекции, — сообщили «Призыву» в ведомстве.

Как и в предыдущие годы, этим летом в загородных лагерях планируется заселение трех профильных смен со всей области: «Юнармия» (военно-патриотическое направление), «Данко» (представители детских общественных объединений), «Искатель» (смена для одаренных старшеклассников и лидеров ученического самоуправления).

Новые требования

Но даже если долгожданный отдых случится, он будет значительно отличаться от прошлогодних смен. Во-первых, детей станет в два раза меньше, а во–вторых посторонних лиц, в том числе родителей, на территорию лагеря не пустят. Поэтому гостинцами детям, видимо, придется запастись заранее. Приводим весь список обновленных требований к лагерному отдыху 2020:

В лагеря дети будут заезжать и выезжать одномоментно, то есть за 1 день. Установлен запрет на прием детей после дня заезда и на временный выезд в течение смены.

Во время заезда и на протяжении всей смены проводить фильтр путем бесконтактной термометрии. Всех детей и взрослых будут постоянно проверять на наличие признаков респираторных заболеваний.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции оздоровительный лагерь будет полностью изолирован от посторонних лиц.

Наполняемость групп, отрядов будет составлять не более 50% от проектной мощности лагеря.

Питание детей должно организовываться по графику. После каждого приема пищи будет проводиться дезинфекция.

Во время всех летних смен на территории лагеря будут находиться на дежурстве врач и медсестра.

Как получить путевку в летний лагерь?

За получением путевок в детские лагеря родителям рекомендовано обращаются в муниципальные органы образования, поясняют в департаменте. Во Владимире это администрация лагерей, которая находится по адресу: ул. Михайловская, 24. Здесь «Призыву» пояснили, что на этот год все смены уже укомплектованы. Лагеря просто ждут открытия. Поэтому подать заявку можно будет лишь в январе, на лето 2021. Все желающие это могут сделать через МФЦ. Для этого нужен лишь паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка. В начале года все ринулись в многофункциональный центр регистрировать заявки в загородные лагеря «Дружбу» и «Икар». В этом году в эти лагеря планировали заехать 2100 детей. сейчас точное количество неизвестно. Для сравнения в прошлом году здесь отдохнули почти 3000 человек.

Неработающие либо находящиеся в трудной жизненной ситуации родители для получения бесплатной путевки могут обратиться с заявлением в территориальные органы социальной защиты населения.

Стоимость путевок

За организацию детского летнего отдыха у нас в области отвечают муниципалитеты. На территории действует механизм удешевления путевки для детей от 7 до 17 лет работающих граждан, проживающих в регионе. Окончательная стоимость путевки определяется на местном уровне.

В этом году на организацию детского летнего отдыха из областного бюджета было выделено более 474 миллиона рублей.

Как и в прошлые годы, родители платят лишь часть суммы путевки. Это фиксированный процент (до 20%) от полной стоимости. Остальные 80% на себя берет департамент образования.

В этом году средняя стоимость путевки составила 18500 рублей, что на 1 000 рублей дороже, чем в прошлом. Таким образом, в 2020 году родителям придется заплатить за одну смену детского отдыха примерно 3700 рублей, что равно 20% от полной стоимости.

Санаторий как альтернатива лагерному отдыху

Ребят со слабым здоровьем, со сниженным иммунитетом, часто болеющих приглашают в санатории. В этом году круглогодичный отдых детей будет организован в таких санаторно-оздоровительных организациях, как: «Березовая роща», «Зеленый городок», «Плёс», «Решма» и «Строитель» (Ивановская область), а также в «Золотом колосе» (Краснодарский край).

Важно знать, что в Ивановскую область путевка (а также проезд до места назначения) оплачивается полностью из областного бюджета, а вот в санаторий Краснодарского края — только частично. Родителям придется доплатить 50% от ее полной стоимости. А это около 6400 рублей.

Чтобы работающим родителям получить такие путевки для своих детей, им необходимо обратиться в муниципальные органы образования по месту жительства. Заявочная компания в области ежегодно стартует в феврале. За период с 11 марта по 11апреля 2020 года в учреждениях успели отдохнуть 162 ребенка до 15 лет . А сейчас –то можно подать заявки?

Информация о возможности получении путевок в санатории владимирцами есть на сайте «Детского оздоровительно-образовательного (социально-педагогического) центра». В комплект документов должны входить заверенные копии свидетельства о рождении или паспорта ребенка, полиса ОМС, СНИЛСа, а также медицинской справки.

— Обращаем внимание, что речь идет об оздоровлении в санаторных организациях, а не о лечении. Родителям детей, которые нуждаются в долечивании, имеют серьезные проблемы со здоровьем, следует обращаться в Департамент здравоохранения за путевками в санаторные организации, — поясняют в департаменте образования.

Личный опыт владимирской мамы

Анна Иванова, работающая мама двух несовершеннолетних дочек. В прошлом году она отправила детей на отдых в лагерь «Дружба», заплатив 20% от стоимости. А ещё получила «добро» на санаторий, где путевка детям вообще была бесплатной. Этим летом загородный отдых под вопросом. Из-за смещения сроков открытия и сложной эпидобстановки количество мест сокращается. Да и есть ли смысл в таком отдыхе, где дети будут вынуждены дистанцироваться друг от друга, а родителям будет запрещено их навещать, говорит женщина.

— В этом году по подаче заявлений на путевки всё было просто. После январских праздников сразу открылся МФЦ и начали принимать заявки от желающих. То есть это было проще намного, чем в прошлые годы, когда люди выстраивались в огромные очереди перед Управлением по делам молодежи, чтобы достать путевку в загородный лагерь. Причем так было перед каждой сменой. А в этом году в электронной очереди мы были в числе первых. Должны были попасть на 1 смену в лагерь «Дружба». Теперь ждем. Говорят, что в июле состоится заезд. Но каким образом нас об этом оповестят, в какую сторону сдвинется очередь, успеем ли мы оплатить путевки, это большой вопрос, — говорит Анна.

Но те дети, кому в этом году не досталось путевки, без досуга не останутся, обещают в департаменте образования. В течение всего лета для них будет задействован весь потенциал дополнительных образовательных организаций, в тои числе культуры и спорта. Естественно, с соблюдением всех требований профилактических норм. Также во Владимирской области начали открываться онлайн — лагеря ( на базе «Владимирского института развития образования имени Л.И. Новиковой), где ребята участвуют в вебинарах, конкурсах, тренингах, химичат в виртуальных лабораториях и встречаются с интересными людьми.

Татьяна Данилова

Фото сообщества ВК Лагерь «Дружба» г.Владимир