Детский омбудсмен прокомментировал ролик с геями-усыновителями

«Ролик рассчитан на невежественную аудиторию, а его создатели являются мерзавцами, у которых нет ничего святого», — так эмоционально уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области прокомментировал видеоролик, по сюжету которого геи усыновили ребенка из детского дома. Свое возмущение Геннадий Прохорычев выразил на личной странице в соцсетях. По словам омбудсмена, дать оценку неоднозначному ролику его попросили неравнодушные люди, в том числе сотрудники органов опеки. И стесняться в выражениях многодетный отец не стал.

— Как отец четверых детей, у которых есть папа и мама, я категорически против усыновления детей однополыми парами и использования взрослыми детей в своих корыстных и грязных интересах, — отметил Геннадий Прохорычев в одном из пунктов своего поста.

Действие по сюжету видеоролика происходит в 2035 году.

Видео, распространённое на этой неделе, получило большой резонанс. За несколько секунд нам рассказывают историю усыновления мальчика по имени Петя. Действие происходит в относительно недалёком будущем. Из детского дома ребенка забирает мужчина. На пороге малыш спрашивает: «А где моя мама?» Оказывается, что малыш попадает в семью молодой гей-пары… В целом ролик направлен на то, чтобы его зрители проявили гражданскую позицию и своими действиями предотвратили события, которые, как считают создатели видео, могут произойти. В своих фантазиях они, правда, не опирались на реальное положение дел, на что и указал Геннадий Прохорычев.

В нашей стране невозможно передать ребенка в однополую семью, утверждает омбудсмен. Ребенок защищен от этого на законодательном уровне. А органы опеки за действия, показанные в видео, «уже бы сидели в Следственном комитете и давали показания».

— Данным роликом был нанесён существенный моральный вред, задета честь и достоинство сотрудников органов опеки и детских организаций, где воспитываются дети-сироты. Их просто растоптали и измарали в грязи, — продолжает свою мысль Геннадий Прохорычев.

Видеосервис Youtube уже заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома. То же самое ряд активистов попросили сделать и Роскомнадзор. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Полина Тарбеева

Фото: стоп-кадры из ролика