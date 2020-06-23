Детская площадка стала причиной раздора

Жители возмущены бездействием управляющей компании

Жители посёлка РТС возмущены тем, что управляющая компания МКП «ЖКХ» собирается снести детскую площадку после того, как они несколько лет просили её отремонтировать и обновить. Деревянные игровые элементы ставили много десятилетий назад на юбилей поселка. С той поры их подкрашивали и латали сами жители. Всего в посёлке две детские площадки, а домов в разы больше. Заняться детям, особенно когда наступили летние каникулы и не открылись школьные загородные лагеря, абсолютно нечем.


— У нас и асфальтированных дорожек во дворе не осталось. Ямы и щебень. Малышам негде рисовать мелками, кататься на роликах, а детям постарше — на велосипедах и самокатах. Мы заявлялись на программу благоустройства дворов несколько лет подряд. Толку нет, — рассказывает жительница поселка Олеся Шмыкова.

Жители РТС считают, что в администрации Владимира забыли про их район.

На детской площадке есть большая горка, несколько видов качелей, брёвна для ходьбы и лестницы для лазания, а также турникеты и лавочки. Всё, что нужно для игр, отдыха, занятий спортом. Вот только доски все прогнили, а металл проржавел. Жители поддерживают состояние детской площадки и двора изо всех сил. В палисадниках у подъездов настоящая красота – цветов видимо-невидимо. А вот что делает управляющая компания, жители затруднились назвать. Как, впрочем, и в самой управляющей компании.


— Мы выполняем необходимый перечень работ по заявкам жителей. На детской площадке мы снесем горку, балансир и столб, который никому не нужен. Остальное будем ремонтировать. Будем решать с жителями по поводу покупки новых игровых элементов, — говорит замдиректора МКП «ЖКХ» Андрей Овсянников.


Жители уже нашли детский городок своей мечты. Стоит он около 300 тысяч рублей. Семьи с детьми готовы вложиться, но и управляющая компания может выделить сумму из той, что собирает за содержание и ремонт общего имущества. Сложность ещё в том, что детская площадка по документам относится к двум домам, а пользуется ей половина посёлка.


Как «Призыв» сообщал ранее, новая детская площадка появится к сентябрю в парке «Добросельский». О том, какие работы будут выполнены в ходе первого этапа реконструкции, можно посмотреть в коротком видео.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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