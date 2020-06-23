Детская площадка стала причиной раздора

Жители посёлка РТС возмущены тем, что управляющая компания МКП «ЖКХ» собирается снести детскую площадку после того, как они несколько лет просили её отремонтировать и обновить. Деревянные игровые элементы ставили много десятилетий назад на юбилей поселка. С той поры их подкрашивали и латали сами жители. Всего в посёлке две детские площадки, а домов в разы больше. Заняться детям, особенно когда наступили летние каникулы и не открылись школьные загородные лагеря, абсолютно нечем.



— У нас и асфальтированных дорожек во дворе не осталось. Ямы и щебень. Малышам негде рисовать мелками, кататься на роликах, а детям постарше — на велосипедах и самокатах. Мы заявлялись на программу благоустройства дворов несколько лет подряд. Толку нет, — рассказывает жительница поселка Олеся Шмыкова.

Жители РТС считают, что в администрации Владимира забыли про их район.

На детской площадке есть большая горка, несколько видов качелей, брёвна для ходьбы и лестницы для лазания, а также турникеты и лавочки. Всё, что нужно для игр, отдыха, занятий спортом. Вот только доски все прогнили, а металл проржавел. Жители поддерживают состояние детской площадки и двора изо всех сил. В палисадниках у подъездов настоящая красота – цветов видимо-невидимо. А вот что делает управляющая компания, жители затруднились назвать. Как, впрочем, и в самой управляющей компании.



— Мы выполняем необходимый перечень работ по заявкам жителей. На детской площадке мы снесем горку, балансир и столб, который никому не нужен. Остальное будем ремонтировать. Будем решать с жителями по поводу покупки новых игровых элементов, — говорит замдиректора МКП «ЖКХ» Андрей Овсянников.



Жители уже нашли детский городок своей мечты. Стоит он около 300 тысяч рублей. Семьи с детьми готовы вложиться, но и управляющая компания может выделить сумму из той, что собирает за содержание и ремонт общего имущества. Сложность ещё в том, что детская площадка по документам относится к двум домам, а пользуется ей половина посёлка.



Как «Призыв» сообщал ранее, новая детская площадка появится к сентябрю в парке «Добросельский». О том, какие работы будут выполнены в ходе первого этапа реконструкции, можно посмотреть в коротком видео.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»