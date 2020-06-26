Дети могут лечить зубы без страха и стресса. Это правда!

Лето — не только сезон отпусков, но и возможность найти, наконец, время для визита к врачу. Особенно это важно родителям маленьких детей, идущих в детский сад или школу. При этом надо посетить многих врачей, в том числе – зубного. Это особенный специалист: его, чего греха таить, боятся не только дети, но и взрослые. Да и попасть к нему трудно: в бюджетной стоматологии всегда очередь за талонами. А в частной клинике — иначе. И обслужат быстро, и — что главное! — избавят от необходимости терпеть боль, если всё же придётся пролечить зубик. Для этого используется целый арсенал современных средств. На волнующие родителей вопросы «Призыву» ответил директор клиники «Фея Дентис» Петр Малыгин.

Зубная пора

— Петр Николаевич, правда, что в летнюю пору увеличивается поток пациентов?

— Летом лечить зубы удобнее, потому что и родители, и дети более свободны. У нас в детской стоматологии сейчас наступает самый горячий сезон — наплыв посетителей. Много людей приезжают во Владимирскую область из других регионов, Москвы и Подмосковья, прежде всего: на дачи, в деревни. Они тоже обращаются к нам за помощью.

— Как давно вы работаете во Владимире, какие услуги оказываете?

— Первую детскую стоматологию мы открыли в 2008 году. Сразу сделали ставку на качество лечения, ввели новые технологии, обратили особое внимание на профилактику. До нас целенаправленно прогигиеной, герметизацией фиссур (один из методов механической защиты зуба) во Владимире никто не занимался. Наши пациенты — дети. Принимаем и малюток с момента рождения, и ребят до 18 лет. Для них предлагаем весь спектр услуг стоматологии, в том числе эксклюзивных для нашей области. Например, мы лечим зубы под общим наркозом, по показаниям. Мы единственные в городе сейчас ставим защитные коронки на молочные зубы. Это актуально, когда полностью разрушены передние зубы, а их надо восстановить, потому что многим важна эстетика — красивые передние зубы. Восстановить их терапевтически невозможно, а коронки спокойно простоят до смены.

Детям до года, у которых ещё и зубов может не быть, по показаниям мы делаем пластику в полости рта. Операции у нас проводит известный в области челюстно-лицевой хирург Андрей Валерьевич Останин. Эта услуга востребована, потому что ни в детской областной, ни в других больницах сейчас эти плановые операции не ведутся.

Особенная гордость наших клиник – коллектив врачей работающих под руководством главного врача Малыгиной Вероники Николаевны. Среди них почти нет совместителей, что сказывается на отношении к работе и качестве лечения.

В областном центре действуют две клиники, ориентирующихся на детей: «Фея Дентис» — на проспекте Ленина, 11, «Зубная фея» — на Юбилейной, 15.

— Что делать, если ребёнок боится стоматолога? Как вы с этим справляетесь?

— Мы специально разработали систему АСН — адаптация, седация, наркоз. Когда ребенок приходит первый раз, мы его адаптируем к коммуникации с врачом с помощью мультиков, сказочного интерьера, игровой зоны, специальных техник общения. На самом приеме используются специальные методики введения анестезии с тем, чтобы ребенок не пугался и даже ничего не понял. Есть специальные методики препарирования. Всё для того, чтобы малыш или подросток не боялся, избежал стресса. На этом и построена вся работа клиники. Ребенок с мамой приходит сюда, играет, привыкает…

Есть дети, уже имевшие негативный опыт перенесенной боли в кресле зубного врача. Для них мы используем технику седации – применяем закись азота, так называемый «веселящий газ», который совершенно безвреден. Он подается с кислородом через специальную носовую масочку. Дети входят в состояние, когда у них уходят страхи, появляются приятные ощущения, он находится в сознании, но реакции немного заторможены. Этой процедуре сопутствует такой эффект: всё, что с ребенком во время неё происходит, даже если он всплакнул, потом воспринимается, как сон. Никаких негативных воспоминаний не остаётся.

Но закись азота не помогает, если у ребенка идет отказ на уровне сознания – не буду лечиться и всё. В таком случае есть наркоз. Здесь ничего страшного нет: по правилам Минздрава под общим наркозом должны лечиться все дети до 3-х лет. По-другому их просто не вылечить.

Лечение во сне

— В каких ещё случаях применяется медикаментозный сон? И не вредно ли это?

— Если говорить про показания, у нас под наркозам лечатся аутисты, дети с ДЦП, с синдромом Дауна и с другими хроническими заболевания. Так же есть дети, испытывающих аллергию на местную анестезию. При этом нельзя эту процедуру характеризовать, как востребованную: просто у людей порой нет другого выхода, поэтому к ней вынуждены прибегнуть.

У врачей, лечащих детей под наркозом, выработаны точные карты движения, есть обученные ассистенты. Ни одной секунды здесь не тратится зря. Длительность манипуляции зависит от объема лечения, от сложности, поэтому наркоз дается от 30 минут до 5 часов. Во время наркоза мы за один раз проводим полную санацию рта: лечим кариес, пульпит, также удаляем зубы. Во время медикаментозного сна ребенок дышит сам, он просто глубоко спит. Наркоз мы вводим не внутривенно, а ингаляционно. В первом случае идет длительный период восстановления, дети могут сутки лежать, отходить. После нашего же сна ребенок сразу адекватен и может идти домой.

Детские проблемы

— А почему у детей портятся зубы?

— При первом же появлении молочного зуба за ним уже требуется наблюдение и уход. У нас в городских условиях нарушена экология, продукты питания не самые натуральные, и все это здоровья людям не добавляет. Поэтому в последнее время у детей начинается проблемы с зубами уже в самом раннем возрасте. Зубы — это последствие, симптом каких-то других системных заболеваний. То есть, если с организмом всё хорошо, то и зубы в порядке. Проблемы могут начаться ещё во время внутриутробного развития, например, если мама во время беременности принимала антибиотики, зубы будут плохие сто процентов. Если грудной ребенок заболел, и ему тоже прописали антибиотик, — всё скажется на зубах.

Для будущих зубов малюток полезнее грудное вскармливание. В составе материнского молока не сахароза, а лактоза. Она хорошо усваивается в целом организмом.

— Из-за чего возникает кариес? Многие уверены, что всему виной сладости.

— Почему от сладкого возникает кариес? Механизм такой: сахар начинает перевариваться, расщепляться у нас во рту под воздействием слюны. В процессе его разложения образуется молочная кислота, разъедающая эмаль при длительном на ней нахождении. Попили молочную смесь — эффект тот же самый. Когда дети едят фрукты, особенно кислые, на эмаль действуют фруктовые кислоты – они разрушают покрытия зубов ещё сильнее и быстрее. Бывает, сок дети сосут из трубочек, и на передних зубах даже образуется эрозия. Частицы шоколада часто прилипают к зубам – тоже вредно. Но если вовремя прополоскать рот после приёма пищи, ничего этого не будет.

Кариес также образуется при слабом иммунитете. Бывает диффузный кариес, он разрушает зуб изнутри. Бывает просто слабая эмаль, она разрушается ото всего. Вы, наверное, знаете таких детей, которые едят всё подряд, пьют газировку и при этом имеют хорошие зубы. У них просто крепкая эмаль и здоровый организм.

— А недолеченные молочные зубы могут потом аукнуться уже в старшем возрасте?

— Что такое кариес зуба? — это инфекция, гниль, размножение болезнетворных микробов. Когда ребенок кушает и всё это проглатывает, это достаточно опасно. У детей метаболизм идёт намного быстрее, все процессы проходят ускоренно — и болезнь, и выздоровление. Поэтому кариес очень быстро перерастает в пульпит. Взрослые в таких случаях мучаются неделю, а ребёнок — день-два. Вы дали ему «нурофен», боль, вроде бы, прошла, но болезнь никуда не делась. Она перешла в хроническую стадию, и зуб гниет «молча».

Когда он разложится до конца, воспаление перейдёт на периодонт – связки, за счет которых зуб держится на кости. В этом случае часто образуется гной, а он обладает свойством лизиса: рассасывает костную ткань, корни зуба и может повредить зачаток постоянного зуба, который находится рядышком, в миллиметре. Потом приходится слышать от родителей вопрос: где же постоянный зуб? А его не будет, потому что зачаток погиб. Поэтому молочные зубы необходимо пролечивать, так же как и зрелые.

Полезные советы

— Подведем итог: какие основные правила ухода за молочными зубами?

— Самое главное — чистить. Чем хороша детская паста? Она не содержит разного рода добавок. Можно совершать процедуру и без пасты. Из зубных щёток предпочтительнее электрические, они чистят лучше. Очень важно: соблюдать режим – чистить зубы дважды в день. Но не до еды, как привыкли многие, а после. У нас рядом с зубом идет зубодесневая борозда, в ней находятся железы, которые выделяют секрет пелликулу. Это защитная пленка, покрывающая весь зуб. Она защищает его от всевозможных микробов. При чистке зубов, она пропадает, эмаль остается незащищенной, а вы идете кушать, пить какао, кофе, и зубы темнеют. Поэтому — чистите после приёма пищи. В течение же дня рот можно прополоснуть водой. И ещё — при первых жалобах надо обязательно показаться детскому стоматологу. И не только при жалобах: профилактические осмотры должны быть не реже, чем раз в полгода.

— Какова стоимость услуг частной стоматологии?

— Всё зависит от процедуры, но я не могу сказать – дорого это или дёшево. Это понятия индивидуальные. Есть люди, для которых дорого любое платное лечение, они прибегнут к альтернативе – бюджетным учреждениям. Скажу так: наши услуги, если говорить, например, про лечение зубов под наркозом, в разы дешевле, чем в столице, потому к нам и обращаются много москвичей. Почему такая цена? Наркоз мы рассматриваем всего лишь как средство для лечения зубов, а не как отдельную статью для зарабатывания денег. Детально же с прейскурантом можно познакомиться на нашем сайте — Детская стоматология «Фея Дентис».

— Спасибо за полезную информацию.

Беседовала Татьяна Данилова

Фото «Призыва»