Дети-инвалиды на самоизоляции стали больше заниматься

Воспитанники Владимирской областной общественной организации «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет» вот уже третий месяц на самоизоляции. Зрелищные мероприятия и поездки, в которых раньше участвовали ребята, отменены. Учеба — дистанционная. Летом задания тоже есть, хотя и меньше, чем обычно. Детей обучают компьютерной грамотности и прикладному творчеству. Воспитанники на удаленке не забывают про спорт, театр и музыку. Отчет о выполненной работе они присылают по электронной почте либо по вайберу.

— У нас одна мама живёт с сыном в Вязниках. По её словам, до самоизоляции у них было меньше занятий. А теперь наши педагоги с ними онлайн каждый день. И жизнь у наших воспитанников очень активная. Они участвуют в конкурсах, например, к 1 июня создавали букеты цветов из подручных материалов, — рассказала «Призыву» Любовь Кац, председатель совета АРДИ «Свет». — А ещё ко Дню защиты детей ребята, их родители и педагоги записали совместно песню «Солнечный круг», каждый из своего дома.

В квартирах совместного пребывания у взрослых воспитанников всё по графику. В магазин ходит кто-то один с педагогом сопровождения. Молодые люди с инвалидностью, проживающие здесь, регулярно проводят генеральные уборки. Дважды в день они кварцуют каждое помещение, протирают ручки и подоконники со спиртом, утром и вечером моют полы во всей квартире. Педагоги шутят, что у себя дома далеко не каждый так будет следить за дезинфекцией.

Для воспитанников АРДИ «Свет» на самоизоляции настоящей отдушиной стала их любимая дача, расположенная за «Пекинкой». Все трудятся там с большим удовольствием. Садоводы уже собрали с грядок свой первый в этом году урожай редиски и салата. Ухаживают за посаженными в теплицах огурцами, помидорами, перцем и баклажанами.

— Три раза в неделю ребята ходят на дачу работать вместе с педагогом. Туда идти минут тридцать — общественным транспортом мы не пользуемся, — пояснили в АРДИ «Свет».

Конечно, ребята скучают, как и все, без поездок и мероприятий. Раньше их театр часто выезжал на гастроли. В июне всегда выступали в летних детских лагерях отдыха. Не хватает общения и с животными, любимыми лошадьми.

— Паша, наш спортсмен по иппотерапии, очень скучает по лошади и занятиям. Он же в обычное время почти каждый день работал коневодом и сам готовился к соревнованиям. А сейчас нас пока не пускают даже почистить лошадь. Но мы надеемся, что с июля у нас возобновится иппотерапия, ведь уже разрешили занятия спортом по два человека. А это как раз индивидуальные тренировки, в том числе с лежачими детками, — говорят в организации.

Сегодня в АРДИ «Свет» для всех воспитанников организуют встречу онлайн на платформе Zoom. Ребята смогут пообщаться и поделиться друг с другом своими успехами.

Ранее «Призыв» сообщал, какие меры поддержки и льготы положены инвалидам.

Татьяна Данилова

Фото и видео АРДИ «Свет»