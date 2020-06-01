Дети-инвалиды на самоизоляции стали больше заниматься

Ребята увлечены творчеством, уборкой и огородом

Воспитанники Владимирской областной общественной организации «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет» вот уже третий месяц на самоизоляции. Зрелищные мероприятия и поездки, в которых раньше участвовали ребята, отменены. Учеба — дистанционная. Летом задания тоже есть, хотя и меньше, чем обычно. Детей обучают компьютерной грамотности и прикладному творчеству. Воспитанники на удаленке не забывают про спорт, театр и музыку. Отчет о выполненной работе они присылают по электронной почте либо по вайберу.

— У нас одна мама живёт с сыном в Вязниках. По её словам, до самоизоляции у них было меньше занятий. А теперь наши педагоги с ними онлайн каждый день. И жизнь у наших воспитанников очень активная. Они участвуют в конкурсах, например, к 1 июня создавали букеты цветов из подручных материалов, — рассказала «Призыву» Любовь Кац, председатель совета АРДИ «Свет». — А ещё ко Дню защиты детей ребята, их родители и педагоги записали совместно песню «Солнечный круг», каждый из своего дома.

В квартирах совместного пребывания у взрослых воспитанников всё по графику. В магазин ходит кто-то один с педагогом сопровождения. Молодые люди с инвалидностью, проживающие здесь, регулярно проводят генеральные уборки. Дважды в день они кварцуют каждое помещение, протирают ручки и подоконники со спиртом, утром и вечером моют полы во всей квартире. Педагоги шутят, что у себя дома далеко не каждый так будет следить за дезинфекцией.

Квартира АРДИ «Свет» для совместного пребывания воспитанников

Для воспитанников АРДИ «Свет» на самоизоляции настоящей отдушиной стала их любимая дача, расположенная за «Пекинкой». Все трудятся там с большим удовольствием. Садоводы уже собрали с грядок свой первый в этом году урожай редиски и салата. Ухаживают за посаженными в теплицах огурцами, помидорами, перцем и баклажанами.

Три раза в неделю ребята ходят на дачу работать вместе с педагогом. Туда идти минут тридцать — общественным транспортом мы не пользуемся, — пояснили в АРДИ «Свет».

Конечно, ребята скучают, как и все, без поездок и мероприятий. Раньше их театр часто выезжал на гастроли. В июне всегда выступали в летних детских лагерях отдыха. Не хватает общения и с животными, любимыми лошадьми.

— Паша, наш спортсмен по иппотерапии, очень скучает по лошади и занятиям. Он же в обычное время почти каждый день работал коневодом и сам готовился к соревнованиям. А сейчас нас пока не пускают даже почистить лошадь. Но мы надеемся, что с июля у нас возобновится иппотерапия, ведь уже разрешили занятия спортом по два человека. А это как раз индивидуальные тренировки, в том числе с лежачими детками, — говорят в организации.

Сегодня в АРДИ «Свет» для всех воспитанников организуют встречу онлайн на платформе Zoom. Ребята смогут пообщаться и поделиться друг с другом своими успехами.

Ранее «Призыв» сообщал, какие меры поддержки и льготы положены инвалидам.

Татьяна Данилова

Фото и видео АРДИ «Свет»

 

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