Десять самых ценных кладов Владимирской области

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Сокровища под ногами
29 июня отмечается Международный день поисков кладов и секретов. До сих пор неизвестно, кто и когда придумал отмечать данный праздник. Но этот день, без сомнений, прекрасный повод погрузиться в таинственный и притягательный промысел кладоискательства. Хотя, будем откровенны, большинство кладов во Владимирской области были извлечены без всяких металлоискателей, во время строительных или сельскохозяйственных работ. Сколько их на самом деле было найдено, не скажет никто, ведь далеко не обо всех находках кладоискатели спешат сообщать властям. Тем не менее известно, что, например, во Владимиро-Суздальский музей-заповедник было передано, как минимум, 65 кладов. О самых ценных находках, сделанных на территории нашей области, читайте в этой подборке.
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Первые владимирские находки
10 мая 1851 года в огороде чиновника Палаты государственных имуществ Дмитрия Фортунатова, находящемся в нижней части Владимира, при копании гряд был найден глиняный, муравленый снаружи горшочек. В нем обнаружились более 400 серебряных монет разных великокняжений и царствований и два перстня, из которых один цельный, золотой, а другой, серебряный, сохранился только в остатках.
В 1865 году учитель семинарии обустраивал сад на южном склоне Клязьмы и на глубине 5 аршин нашел настоящие сокровища домонгольской эпохи: золотые колты (подвески), аграфы (застежки), медальоны, бусины… Клад был передан в Эрмитаж. Подобный клад был обнаружен и чуть позднее, в 1896 году, при строительстве банка рядом с древними валами. Он поступил в Московский исторический музей.
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Арабские дирхемы в Муроме
Во второй половине XIX века при реставрации Богородицкого собора, бывшего кафедрального храма Мурома, взорванного в 30-е годы, были обнаружены два кувшина с серебряными арабскими дирхемами. Отчеканены данные монетки были не когда-нибудь, а в VIII — XI веках нашей эры. При подсчете оказалось, что кувшины вмещают 11 тысяч 77 монет, а общая их масса достигала 44 килограммов серебра. Интересен тот факт, что в кувшинах хранились как целые монеты, так и их обрезки (более 5 кг), которые также использовались при проведении торговых операций. Этот муромский клад арабских монет и по сей день остается самым большим из аналогичных найденных на территории России и Европы. Их можно увидеть в местном музее.
Но как могли древние арабские монеты попасть в наш город? В то время муромские земли являлись важным отрезком Волжского торгового пути. А он был не менее значим тогда, чем легендарный путь «из варяг в греки». Подобные серебряные дирхемы и другие восточные товары вывозились из арабских стран по Волге в Волжскую Булгарию, а затем продавались в пограничных русских городах, в том числе и в Муроме. А отсюда их путь лежал далее в Киев и Чернигов.
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Серебро ковровских полей
Клад русских серебряных монет XIV — начала XV века был найден неподалеку от с. Маринино Ковровского района в июне 1956 года трактористом при распашке поля на берегу ныне пересохшей речки Вазы. Изначально он содержал не менее 2000 серебряных монет в истлевшем берестяном сосуде. По сообщению очевидцев находки, около половины монет «разлетелись на мелкие части и были выброшены. Целых монет была полная чайная чашка». Часть клада была раздарена знакомым, которые передали их в Ковровский краеведческий музей. Сотрудниками музея на месте находки были обнаружены еще несколько экземпляров.
По документации Ковровского музея всего сюда поступили 210 русских серебряных монет разных великокняжений и царствований общим весом 156 г. Вопрос о принадлежности данных монет до сих пор остается открытым. Клад датирован рубежом XIV-XV вв.
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Волнинский капитал
В 1999 году близ деревни Волнино Муромского района была обнаружена россыпь монет из чистого серебра. Ее нашел при помощи миноискателя кладоискатель Сергей Кочетков. Все эти монетки были отчеканены во время правления внука Дмитрия Донского великого князя Василия Темного. Насчитывал же клад 312 монет, и общая их сумма равнялась трем рублям четырем алтынам – огромный капитал по тем временам. Для примера скажем, что в те годы рабочую лошадь можно было приобрести за 50 копеек, а 6-8 пудов ржи – за 5-6.
Исследования показали, что монеты отличаются очень хорошей сохранностью, а значит, они не могли принадлежать торговому человеку. Ведь если бы монеты принимали участие в денежном обращении, потертости им бы не избежать. Исследователи считают, что это, скорее всего, была казна кого-то из приближенных князя Василия Темного, бежавшего из Москвы в 1433 году, спасаясь от преследований князя Юрия. Ведь в те годы Муром принимал активное участие в глобальной политике государства Российского. Вероятнее всего, позднее обладатель этих денежных накоплений погиб в междоусобной войне и не воспользовался своими сбережениями.
Свою находку Кочетков предложил Историческому музею за 5 тысяч долларов. Однако таких средств там не изыскали, а вот их коллеги из Германии охотно выложили искомую сумму. Так и уплыли волнинские монетки за рубеж.
Второй клад близ Волнино был обнаружен в мае 2000 года. Но был он уже более скромен – всего 27 монеток — и полностью передан в отдел нумизматики Государственного исторического музея.
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«Урожай» в Екатериновке
В 2001 году простой житель деревни Екатериновка Селивановского района выкопал на своем огород полуразвалившийся от времени глиняный горшок, набитый золотыми и серебряными монетами царской чеканки. Он сбыл монеты заезжему дачнику из Москвы за 1400 рублей. Но тут же нашлись доброжелатели и сообщили куда надо. Клад изъяли – в нем оказалось 109 серебряных и 8 золотых червонцев, датированных периодом от 1802-го до 1856 года. Многие из них обладают необычной чеканкой. Есть монеты с двойным номиналом — русским и польским. Их стали выпускать после того, как Николай Первый урезал польскую автономию. Несколько монет с дырочками — может быть, их носили как украшение или вешали на иконы.
Говорят, на месте того огорода, где был найден клад, стоял дом одного зажиточного торгового крестьянина. После революции его раскулачили, а в 30-х отправили в Сибирь.
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Янтарные залежи
В 2008 году был найден клад из 120 килограммов необработанного янтаря, аналогов которому нет в мире. Он пролежал в самом центре Владимира с домонгольских времен. Находку археологи обнаружили на улице Подбельского, прямо напротив Главпочтампта. Здесь сносили частные дома позапрошлого века под комплексную малоэтажную застройку. Это территория древнего «Мономахова города», но раньше раскопки здесь никогда не велись, поскольку на этом месте последнюю тысячу лет всегда жили люди.
Проводившие обязательные в таких случаях изыскания ученые предполагают, что клад закопал некий купец накануне татаро-монгольского нашествия, но вернуться за ним не смог – возможно, погиб. Веками на этом участке строили и сносили дома, но клад был зарыт слишком глубоко – в подполе ниже линии фундаментов. Отдельная научная загадка, откуда и как пришел к нам янтарь. Ранее более-менее крупные янтарные клады – от 10 до 50 килограммов – находили только в Прибалтике и Польше, что гораздо ближе к его месторождениям на Балтийском море.
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Ювелирка на улице Герцена
В щедрый на находки 2008 год на улице Герцена, 27, шла стройка дома, поэтому археологические раскопки были неизбежны. Там-то археологи и обнаружили старинный глиняный горшок. Под тремя камнями в нем обнаружились серебряные украшения тончайшей работы и фрагменты дорогой одежды — всего 126 предметов. Все это находилось в подпольной яме жилища, уничтоженного пожаром в начале XIII века. Изделия из серебра были выполнены в технике скани и зерни, а также украшены чернью. Всё это древние техники украшения ювелирных изделий, которыми виртуозно владели мастера Древней Руси. Исследовав находки, учёные смогли проследить жизнь нескольких поколений знатных горожанок, передававших по наследству собственные украшения и импортные вещи из Византии и арабских стран. Они предпочитали дорогие головные уборы, украшенные ажурными височными кольцами и аграфами, а также красивые ожерелья с узорами в виде процветшего креста.
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Бесценный водопровод
В 2010 году суздальские ремонтники занялись починкой городского водопровода. Копали почти наугад: уж очень древний был водопровод. Экскаваторщик забрал ковш земли… а из него посыпались монеты. Место находки оцепили, прибыли археологи. Дело затянулось, с подачей воды суздальчанам пришлось повременить. Из земли извлекли более 300 монет эпохи Екатерины II и Павла I, большей частью пятикопеечного достоинства. По словам музейных работников, на зарытые монеты их владелец когда-то мог просто махнуть рукой, поскольку из-за денежной реформы в начале XIX века они вышли из обращения. Однако нумизматическая ценность клада в наше время считается весьма высокой.
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Огородное сокровище
В 2011 году на Николо-Галейской улице во время обязательных раскопок, которые проводятся перед строительством каждого нового здания в историческом центре, был найден уникальный клад из 91 предмета. Они лежали слоями: внизу монеты, на них – ордена и наградные знаки, сверху – усыпанные бриллиантами драгоценности.
Среди 56 монет России и РСФСР разного достоинства (от рубля до полкопейки), отчеканенных с 1868-го по 1922 год, внимание музейщиков привлекли 5 франков 1824 года, переделанные в брошь. А по самой «молодой» монете, выпущенной в 1922 году, можно определить дату появления клада. 50 копеек появилась в денежном обращении только в 1924 году. И газета 20-х годов, в которую были завернуты некоторые находки, подтверждает эту догадку.
Но самыми значительными находками музейщики считают наградные знаки за гражданские заслуги: звезды орденов св. Владимира I или II степени, св. Анны I степени 1908-1913 годов и ордена св. Станислава I степени 1900-1903 годов. Еще в кладе есть две наградные медали второй половины XIX века: «В память войны 1853-1856 гг.» и «В память царствования императора Александра III», а также три наградных знака, которые были высочайше утверждены императором Николаем II. Ранее в музейных фондах таких не было.
Музейщики предполагают, что ордена, украшения и монеты могли быть собственностью надворного советника Андрея Алексеевича Новикова, который и проживал в доме купца Тарасова. Андрей Алексеевич был инспектором по сельскому хозяйству по Владимирской губернии.
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Добыча «черного копателя»
В октябре 2016 года на поле близ д. Федоровское Юрьев-Польского района при проведении незаконного поиска с применением специальных технических средств частным лицом найден клад русских монет и денежных слитков конца XIV – начала XV века. В ноябре того же года 1479 монет и 5 слитков-полтин были конфискованы правоохранительными органами у находчика, успевшего к тому времени продать около 200 – 300 монет. В апреле-мае 2017 года место находки клада обследовано Суздальской археологической экспедицией ИА РАН. Благодаря проведенным археологическим сборам и раскопкам обнаружено 523 монеты. Еще 72 монеты, проданные находчиком, осмотрены в феврале 2018 года. В общей сложности были задокументированы 2074 монет из комплекса и 5 полтин – разрубленных пополам новгородских слитков XIV в.
Клад состоит из монет великих княжеств Московского, Суздальско-Нижегородского, Ростовского, Ярославского княжества, двусторонних русских подражаний золотоордынским дирхамам, монет с изображением четвероногого влево и символа веры, гладких заготовок и монет плохой сохранности. Владимиро-Суздальский музей-заповедник надеется, что после всех формальных процедур клад останется в том регионе, где он был найденФедоровский клад может стать основой новой экспозиции музея. В настоящее время ВСМЗ не обладает такими редкими предметами, как слитки-полтины. Всего их, по разным оценкам, в России сохранилось не более 30 штук.
Подготовила Татьяна Лысова
Фото: avatars.mds.yandex.net
Обсуждение 1
Так все это таинственно и интересно 🙂