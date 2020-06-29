Десять самых ценных кладов Владимирской области

В 1999 году близ деревни Волнино Муромского района была обнаружена россыпь монет из чистого серебра. Ее нашел при помощи миноискателя кладоискатель Сергей Кочетков. Все эти монетки были отчеканены во время правления внука Дмитрия Донского великого князя Василия Темного. Насчитывал же клад 312 монет, и общая их сумма равнялась трем рублям четырем алтынам – огромный капитал по тем временам. Для примера скажем, что в те годы рабочую лошадь можно было приобрести за 50 копеек, а 6-8 пудов ржи – за 5-6.

Исследования показали, что монеты отличаются очень хорошей сохранностью, а значит, они не могли принадлежать торговому человеку. Ведь если бы монеты принимали участие в денежном обращении, потертости им бы не избежать. Исследователи считают, что это, скорее всего, была казна кого-то из приближенных князя Василия Темного, бежавшего из Москвы в 1433 году, спасаясь от преследований князя Юрия. Ведь в те годы Муром принимал активное участие в глобальной политике государства Российского. Вероятнее всего, позднее обладатель этих денежных накоплений погиб в междоусобной войне и не воспользовался своими сбережениями.

Свою находку Кочетков предложил Историческому музею за 5 тысяч долларов. Однако таких средств там не изыскали, а вот их коллеги из Германии охотно выложили искомую сумму. Так и уплыли волнинские монетки за рубеж.

Второй клад близ Волнино был обнаружен в мае 2000 года. Но был он уже более скромен – всего 27 монеток — и полностью передан в отдел нумизматики Государственного исторического музея.