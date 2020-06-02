Десять детей пострадали в ДТП за неделю

Аварийность на дорогах Владимирской области после послабления режима самоизоляции продолжает расти. За прошедшую неделю на территории региона произошло 37 ДТП с пострадавшими людьми. Для сравнения, неделей ранее было зарегистрировано 30 ДТП. В авариях 6 человек погибли и 40 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших 10 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

С участием нетрезвых водителей произошло 3 аварии.

Всего же за неделю за езду в пьяном виде были оформлены 97 водителей. Полицейские также зарегистрировали 291 происшествие с материальным ущербом.

Не обошлось и без ДТП с участием двухколесного транспорта. 28 мая в Петушинском районе на 3-м км автодороги Покров-Новоселово-Киржач водитель автомобиля ГАЗ-2705 столкнулся с движущимся навстречу мотоциклом «BMW». В результате ДТП водитель мотоцикла получил закрытый перелом правой большеберцовой кости и ушиб правого коленного сустава.

В Петушинском районе также серьезно пострадал пенсионер, пересекавший проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 25 мая его сбил автомобиль ГАЗ-4732. С множественными травмами лица и головы 76-летний мужчина был госпитализирован.

Сразу два несовершеннолетних пострадали в одном ДТП в Коврове. По предварительной информации, 31 мая на улице Осиповской водитель автомобиля «Hyundai Accent» съехал в кювет. Травмы получили два пассажира 2002 года рождения.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 9-летнего мальчика.

Ольга Ефремова

Фото УМВД России по Владимирской области