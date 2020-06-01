День защиты детей. Проект Сбербанка «Дети о финансах»

В первый день лета мы всей страной отмечаем Международный день защиты детей. Этот праздник один из самых давних из международных – решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей.

Этот день – напоминание каждому из нас о том, что счастье наших детей, их будущее и надежды во многом зависят от сегодняшних действий взрослых, того опыта, который передадут им родные и близкие. Это касается и финансовых вопросов.

Сейчас уже с раннего возраста тема детской финансовой грамотности приобретает все большое значение. В каждой семье понимают ее важность, стремятся уделять внимание.

В проекте Сбербанка к празднику 1 июня дети сотрудников Волго-Вятского банка из разных регионов его присутствия в непосредственной манере рассказали нам о том, что они знают о деньгах и финансовых терминах и чем занимаются их родители на работе в банке.

Кировская область

Вера Лихачева, 11 лет (мама — менеджер по продаже жилищного кредитования)

Моя мама — менеджер по ипотеке. Она специалист, работающий в офисе банка или на удаленных точках продажи. В её обязанности входит привлечение и консультация клиентов по вопросам ипотеки.

Ипотечное кредитование — это когда человек берёт в кредит какой-либо жильё или землю. Это могут быть участки земли, жилое здание или гараж. Деньги по ипотеке на дают наличными, а переводят на счет продавцу.

Потребительский кредит – это когда банк выдает деньги на покупки товаров и услуг. Потребительский кредит выдают наличными или переводят на карту.

Кредитная карта — это карта, на которой может храниться любая сумма денег, но эти деньги принадлежат не собственнику, а банку. На кредитную карту может вносить деньги и сам собственник. Эта карта отличается от обычной тем, что её баланс может быть ниже нуля. За пользование кредитами и кредитной карты клиенты платят проценты.

Эти термины часто используются в работе моей мамы. Работа менеджера по ипотеке очень важна в современном обществе.

Республика Марий Эл

Иван Мельников, 9 лет (мама — специалист центра комплексной поддержки)

Моя Мама работает в Сбербанке инспектором в хозяйственном отделе. Я знаю много продуктов и услуг, которые есть в банке. А сегодня расскажу про кредитную карту. Кредитная карта — это такая пластиковая карта, по которой можно покупать в долг.

Если у тебя сейчас нет денег, то ты сможешь расплатиться в магазине кредитной картой. Эту карту выдаёт Сбербанк. Только потом нужно возвращать потраченные деньги. Я бы хотел кредитную карту, мне часто хочется что-то купить. Я думаю, кредитные карты — это очень удобно, потому что она выручит тебя в любой момент.

Республика Мордовия

Анна Кимяева, 10 лет (мама — сотрудник секретариата)

Инкассатор ездит на большой железной машине без окон, похожей на танк. Он мне напоминает робота-полицейского, потому что большой, сильный, носит бронированный жилет и настоящий автомат. Если на него нападут грабители, он будет в них стрелять, потому что ему нужно защищать деньги. У него в сумке всегда очень много денег – целое состояние. Инкассатор забирает деньги из магазинов и отвозит в банк, потому что в магазине деньги на ночь оставлять опасно, а в Сбербанке надежно. Еще инкассаторы привозят деньги в банкоматы, из которых их потом можем брать мы с мамой.

Если бы у меня был знакомый инкассатор, я бы его обязательно спросила: как он ходит летом в этом жилете, ему же, наверное, очень жарко и тяжело? А еще я бы спросила у инкассатора – сколько весит миллион?

Нижегородская область

Злата Молькова, 7 лет (мама — ведущий специалист по обслуживанию корпоративных клиентов)

Что такое кредит?

Это деньги такие, чтобы их тратить. Их дают взрослым, детям не дают. Если нет денег, если своих не хватает, если человек не умеет копить, то можно взять кредит. Он нужен чтобы дом или квартиру купить, на машину, на одежду, на игрушки, на развлечение, на кафешку, на путешествия (на билеты в Турцию, на билеты на поезд). Взять его можно в банке, например, в Сбербанке. Его дают тем, кто работает. Тем, кто не работает платят пенсию. А как вернуть кредит обратно в банке скажут.

Республика Татарстан

Евгения Ларионова, 10 лет (мама — начальник секретариата)

Ипотека — это когда банк дает деньги, чтобы ты мог купить жилье. Вот нет у человека денег или ему не хватает, а он мечтает купить. Он приходит в банк, берет ипотеку, а потом возвращает деньги с процентами. Проценты, это значит, что ты вернешь банку чуть больше чем брал.

Вот я, когда вырасту, мечтаю о покупке двух домов. Один мне и моей семье, трехэтажный с бассейном и красивым садом. А второй для животных. Вот потеряет медведица своего медвежонка или собака останется бездомной, куда им идти? Вот для таких зверей я хочу построить дом. Многоэтажный. Чтобы жирафу было удобно. А если у меня не будет хватать денег, я приду в Сбербанк за ипотекой!

Пермский край

Маргарита Никитина, 7 лет (мама — главный специалист центра делового администрирования)

Что такое деньги?

Деньги бывают разные: в телефоне, в такой маленькой пластмассовой штучке, на бумажке или металлические такие. На них можно купить много чего интересного: игрушки, мороженое, квартиру. Да много всего!

Их выдают на работе тем, кто хорошо работает. Мама же хотела себе купить шубу? Вот на них её и покупают, только работать надо.

Если денег сначала мало, то можно не тратить, тогда их станет много. Вот у меня есть дома монетки, немного, конечно, на шубу хватит – я поделюсь, мне не жалко!

Чувашская республика

Влада Павлова, 6 лет (мама — руководитель Центров персонального обслуживания «Сбербанк Премьер»)

Фондовый рынок – это когда что-то покупают… блокнотики, ручки, ластики. А инвестиционный портфель – это такой портфель для работы. Туда складывают всякие ручки и тетрадки. В инвестиционный пакет кладут деньги. А ценные бумаги – это такие бумаги из драгоценных камней! Из таких блестящих, красивых и похожих на капельки. И вот из таких камней сделаны ценные бумаги.

Удмуртская республика

Анастасия Русских, 9 лет (папа – начальник центра комплексной поддержки)

Банковская карта — это прямоугольник. В левом верхнем углу — название банка. В середине карты — дата выдачи и срок действия. Нижний левый угол — фамилия и имя владельца.

Банковская карта нужна для оплаты покупок. Картой можно расплатиться в магазине, аптеке, на заправке. Раньше для этого надо было ввести код, а сейчас можно просто прикоснуться. А еще с нее можно снимать деньги в банкомате.

В этот день хочется всем напомнить – независимо от того, где вы находитесь, дома или на работе, желание детей проводить как можно больше времени со своими родителями останется неизменным. И нам важно об этом не забывать.

Сбербанк отмечает Международный день защиты детей рядом программ, направленных на поддержку подрастающего поколения и их родителей.

Так, Сбербанк приготовил к празднику подарки в мобильном приложении для детей от 6 до 13 лет СберKids — специальные скидки на детские книги от Alpina и «Читай-город», игры на TOY.RU и пиццу от «Папа Джонс». Приложение СберKids помогает родителям научить ребенка пользоваться безналичными деньгами и при этом контролировать его расходы. С помощью приложения ребенок учится копить и совершать первые в своей жизни самостоятельные покупки, оставаясь при этом под присмотром родителей. Чтобы выпустить виртуальную карту СберKids, взрослому клиенту Сбербанка нужно лишь установить мобильное приложение СберKids себе и ребенку, заполнить данные ребенка и дать ему отсканировать QR-код из приложения, чтобы ребенок получил карту на своем устройстве.

«Сбербанк страхование жизни» весь июнь будет проводить бесплатное онлайн-тестирование школьников 2–11 классов на профориентацию. Тест разработан учёными МГУ и доступен владельцам полиса накопительного страхования по программе «Билет в будущее». По окончании тестирования школьники вместе с родителями смогут получить консультацию эксперта. Благотворительный сервис Сбербанк Вместе совместно с благотворительными фондами «Бюро Добрых Дел» и «Старшие Братья Старшие Сёстры» запустил акцию, в рамках которой у всех неравнодушных будет возможность помочь детям, растущим без родителей. Для этого необходимо перейти на сайт Сбербанк Вместе, выбрать проект и совершить пожертвование. Любая сумма поможет тем, кто нуждается в нашей общей поддержке.

Фото предоставлены пресс-службой Сбербанка

Заглавное фото: mybryansk.ru