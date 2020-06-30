Дачник и рыбак утонули на водоемах Владимирской области

Сразу два человека утонули в минувшие выходные на водоемах Владимирской области. Первая трагедия произошла 27 июня. 50-летний житель Подмосковья приехал отдыхать на свой дачный участок во Владимир и отправился на водохранилище Содышка. По словам очевидцев, мужчина пошел купаться и утонул. Водолазы и спасатели искали его более двух суток.

Вторая трагедия произошла на Оке в Муромском районе. 28 июня спасатели получили сообщение, что около села Благовещенское, в 5 метрах от берега, обнаружена пустая непривязанная лодка. Позже было обнаружено тело погибшего рыбака. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются, уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.