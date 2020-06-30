Дачник и рыбак утонули на водоемах Владимирской области

Обе трагедии произошли в выходные

Сразу два человека утонули в минувшие выходные на водоемах Владимирской области. Первая трагедия произошла 27 июня. 50-летний житель Подмосковья приехал отдыхать на свой дачный участок во Владимир и отправился на водохранилище Содышка. По словам очевидцев, мужчина пошел купаться и утонул. Водолазы и спасатели искали его более двух суток.

Вторая трагедия произошла на Оке в Муромском районе. 28 июня спасатели получили сообщение, что около села Благовещенское, в 5 метрах от берега, обнаружена пустая непривязанная лодка. Позже было обнаружено тело погибшего рыбака. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются, уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

С начала года в регионе утонули 7 человек, в том числе 1 ребёнок.
В чрезвычайном ведомстве напоминают, что в связи с пандемией официально купальный сезон не открыт. Произойдет это только после разрешения Роспотребнадзора на 3-м этапе снятия ограничений. Открытия ждут 55 пляжей. Но так как владимирцы купаются там, несмотря на запреты, на 30 из них в минувшие выходные дежурили спасатели.

Ранее «Призыв» сообщал, что 17-летний подросток утонул в Гусь-Хрустальном.

Ольга Ефремова 
Фото: fotokto.ru
 
Теги: , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение