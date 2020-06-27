Дачи для самоизоляции: где купить, за сколько арендовать?

Из-за эпидемии коронавируса спрос на дачи взлетел до небес: кому хочется сидеть в четырех стенах без свежего воздуха, витаминов с грядки и с детьми, которые готовы разнести дом? Дачи стали активно арендовать и покупать. Но сейчас, со снятием ограничений, спрос поутих, да и предложений на рынке осталось не так уж много. Вместе с начальником отдела жилой недвижимости компании ЦКН «Ковчег» Надеждой Назаровой «Призыв» готов доложить обстановку: где и за сколько можно арендовать или купить дачу?

Хотят лес, водоем и ж/д станцию

Дачи и дома всегда пользовались спросом, пандемия только усилила этот тренд. Признаюсь, я и сама вспомнила про мамину дачу, на которой не была лет пять. И с апреля стала вывозить туда на прогулки ребенка. Из всех условий цивилизации на маминой даче есть только электричество и хороший сигнал интернета, но отсутствие туалета, воды и хорошего подъезда к даче меня не испугало. А как только установилось тепло, то ребенка я стала укладывать на даче и на дневной сон. Чайник и мультиварка спасли нас от голодного обморока. Зато ребенок целый день на свежем воздухе и подальше от вирусов и детских площадок, где народ к лету забыл обо всех мерах предосторожности.

Раньше всех интерес к владимирской загородной недвижимости проявили москвичи. Звонки от них посыпались в апреле-начале мая, говорит Надежда Назарова. Запрос от жителей столицы — хороший, добротный дом на всё лето. Отправляли туда бабушек-дедушек с внуками, а сами оставались на работе в столице.

— А какие требования предъявлялись к дому?

В доме должны быть электричество, вода, туалет, ванна или душ, чтобы было удобно и комфортно. Некоторые хотели еще и баню на участке. А недалеко от дачи желали видеть лесополосу, водоем, чтобы погулять, искупаться, сходить за грибами и ягодами.

У москвичей приветствуется наличие рядом с дачей железнодорожной станции. Бабушка с внуками села на электричку и через 2-3 часа на даче. Для москвичей это время в пути ни о чем, они по Москве дольше передвигаются. Аренда таких домов начинается от 30 000 руб. в месяц.

Дачи СНТ в черте города и за городом (Юрьевец, Энергетик) не арендуют. Но на них вырос спрос в плане покупки. Если сравнивать цену с прошлым годом, то ничего не изменилось. Уменьшилось только количество предложений на рынке.

— Сейчас реально найти дачу для покупки?

— Еще в начале июня было изобилие предложений. Сейчас часть дач продана или сдана. Многие собственники притормозили продажу дач до осени, так как засадили грядки, теплицы и им стало жалко своего труда и будущего урожая. Если вы хотите купить дачу, то поиски нужно активировать к осени. Собственники цену держат, из-за пандемии ценовая политика не изменилась.

Цены на дачи разные: 5-6 соток и обычный щитовой домик стоит 350 000 – 500 000 рублей.

Все зависит от состояния дома, участка, количества насаждений и дополнительных построек (сарая, бани, беседки). Домик-развалюха, не очень ухоженный участок продают примерно за 200 000 рублей.

Куда податься?

Как оказалось, большинство любит сосны и ели, считает, что воздух там чище, природа лучше, плюс грибы, ягоды. И спросом пользуется район Загородного парка, Суздальское направление (Порецкое, Барское городище, МЮД). Москвичи облюбовали дома в самом Суздале и рядом с ним, например, в Кидекше. Дорога туда хорошая, людям комфортно по ней передвигаться. Суздаль был весь арендован москвичами уже к началу лета. Владимирцы также хорошо покупают дачи в Камешковском районе, в сторону села Мордыш на Нерли. А вот московское направление (Бабаево, Колокша, Ставрово) пользуется гораздо меньшим спросом.

— Надежда, а какие настроения на рынке загородной недвижимости?

— Не все хотят погружаться в стройку, есть те, кто хочет купить готовый дом, въехать туда сразу и жить. У меня сейчас есть два реальных клиента, которые хотят купить для себя загородные дома. Но на рынке сейчас многое продано, сдано в аренду или хозяева запрашивают неадекватные цены. Ищем, но с подходящими предложениями туго.

Тут ещё дело в том, что каждый строит дом «под себя». Люди, которые располагают свободной суммой в 15-20 миллионов, чтобы приобрести хорошую загородную недвижимость, имеют свои запросы. Например, я прихожу в дом, мне нужен туалет справа, а там он слева. Я хочу семь комнат, а их пять. Мечтаю о каминном зале, бассейне, они не такие. Кто-то хочет цоколь, а его нет. И когда на рынке мало предложений, выбирать не из чего. Приходится ждать подходящего варианта, либо в итоге строить дом мечты самому.

— А если брать дома по более скромным суммам, реально что-то купить?

— Бюджетные варианты есть, например, Юрьевец, Мосино, Спасское. Это направление дешевле Суздальского и Загородного. Цена на коттеджи от 3 миллионов и выше. Хороший дом в чистовой отделке можно купить за 6 миллионов руб.

От развалюхи до замка

На одном из крупнейших сайтов объявлений на территории Владимирской области сдается чуть больше 200 домов и коттеджей. В основном сдаются посуточно. Предложений по аренде на месяц и больше — 60.

Например, в Богослово сдается шале (200 с лишним квадратов), полностью меблированное, с кондиционером, с парилкой на дровах, купелью, с большими верандами с мебелью. Рядом водохранилище и сосны. Собственники обещает заповедную тишину и пение птиц. Цена вопроса – 150 000 руб. в месяц. Можно снять хоть на месяц, хоть на годы и даже на один день.

В Суздале сдают часть дома (чуть больше 100 квадратов) с беседкой, мангалом и курами во дворе, всего в 5 минутах от Спасо-Ефимевского монастыря по более «скромной цене»: всего 70 000 руб. в месяц.

Дача на Содышке в черте Владимира: обычный щитовой домик, с бабушкиной мебелью, решетками на окнах первого этажа, туалетом «а ля сортир» и 6 сотками (грядок нет, деревья), — собственник готов сдать за 15 000 руб.

За 17 000 руб. в деревне Зелени сдается дача-баня (40 кв.м.) в одном лице с пристроенной беседкой, свет есть, воды нет.

В Коврове первый этаж таунхауса со всеми удобствами (а на деле с советским ремонтом, но вода, газ и свет есть) предлагается всего за 14 000 руб. в месяц, а дальше приписка – коммунальные платежи до 5 000 руб. в месяц.

Если бы я жила в Камешковском районе и мне нужна была дача, я бы с удовольствием ее сняла в деревне Ивишенье.

Лес, рядом озеро (всего-то 20 минут на машине), но самое главное – все удобства в доме, в том числе, посудомоечная и стиральные машины. И 54 сотки земли вокруг. Никто не помешает, ни один вирус не прилетит. Правда, стоит это удовольствие 30 000 рублей в месяц.

Предложения по продаже дач меня впечатлили аппетитами собственников. Например, в селе Мосино дачка-развалюшка с покосившимся домиком и 4 сотками продается за 350 000 руб. За 6 соток земли в СНТ «Ладога» и деревянный очень старенький дом в 35 квадратов (написано – экспериментальные материалы, что настораживает) собственник хочет 460 000 руб.

Утепленная дача в саду «Факел» в Ленском районе города с беседкой, баней, душем, танцевальной площадкой, альпийской горкой, фруктовым садом (и все это на 7 сотках) продается за 1 150 000 руб. Есть и дачи-развалюшки, плюс 3-6 соток земли всего за 200 000 — 250 000 руб.

В Юрьевце дача на 10 сотках, есть электричество, вода, колодец недалеко, беседка, мангальная зона, туалет, две теплицы, хозблок с инвентарем собственник готов отдать за 750 000 руб. И бонусом — урожай в придачу, грядки и теплица засажены.

Что выбрать, дорогие читатели, зависит от вас. Мы же желаем, чтобы ваши желания совпали с вашими возможностями, а лето прошло интересно и познавательно.

Елена Середина

Фото автора и из архива Н.Назаровой