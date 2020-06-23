Что вы знаете об олимпийском движении?

Международный олимпийский день весь мир отмечает 23 июня

Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Праздничный день был установлен на 42-й сессии Международного олимпийского комитета в Санкт-Морице. Дата праздника была выбрана не случайно. В июне 1894 года в Париже состоялся Международный атлетический конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. Конгресс одобрил его предложение возродить традицию древнегреческих олимпиад с тем, чтобы раз в четыре года проводить «соревновательные игры с приглашением к участию в оных всех народов». Все самые именитые спортсмены считают свою карьеру, какой бы успешной она ни была, неполноценной без олимпийской медали. А что вы знаете об олимпийском движении? Проверьте себя с помощью этого теста.

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