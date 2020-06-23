Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Праздничный день был установлен на 42-й сессии Международного олимпийского комитета в Санкт-Морице. Дата праздника была выбрана не случайно. В июне 1894 года в Париже состоялся Международный атлетический конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. Конгресс одобрил его предложение возродить традицию древнегреческих олимпиад с тем, чтобы раз в четыре года проводить «соревновательные игры с приглашением к участию в оных всех народов». Все самые именитые спортсмены считают свою карьеру, какой бы успешной она ни была, неполноценной без олимпийской медали. А что вы знаете об олимпийском движении? Проверьте себя с помощью этого теста.

Какая дата считается днем создания Международного олимпийского комитета? 23 июня 1894 года 6 апреля 1896 года 14 мая 1900 года Правильно! Неправильно! - Кто был первым генеральным секретарем Международного олимпийского комитета? Панайотис Суцос Пьер де Кубертен Деметриус Викелас Правильно! Неправильно! - В каком городе проходила первая Олимпиада после возрождения олимпийского движения? Олимпия Париж Афины Правильно! Неправильно! - В каком виде спорта победил Николай Панин-Коломенкин, первый и единственный олимпийский чемпион Российской Империи на Играх-1908 в Лондоне? Стрельба из пистолета Фигурное катание Лыжные гонки Правильно! Неправильно! - Что символизируют пять переплетенных олимпийских колец? Пять заповедей олимпийцев Пять – лучшая оценка Пять частей света Правильно! Неправильно! - Как звучит олимпийский девиз? Быстрее, выше, сильнее! Лучше, дальше, быстрее! Выше, сильнее, веселее! Правильно! Неправильно! - Где прошли первые Олимпийские игры в России? Сочи Москва Санкт-Петербург Правильно! Неправильно! - Какие животные были символами Сочинской Олимпиады? Леопард, белый медведь и заяц Дельфин, тюлень и морская звезда Волк, лиса и бобер Правильно! Неправильно! - Кто из российских спортсменов является мировым рекордсменом по золотым олимпийским медалям (12 штук)? Ирина Роднина Елена Исимбаева Лариса Латынина Правильно! Неправильно! - Кто из владимирских спортсменов стал мировым рекордсменом по количеству олимпийских медалей (15 штук)? Павел Кузнецов (тяжелая атлетика) Николай Андрианов (спортивная гимнастика) Алексей Прокуроров (лыжные гонки) Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Что вы знаете об олимпийском движении? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook