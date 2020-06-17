Что вы знаете об Историческом музее города Владимира?

17 июня 1906 года во Владимире состоялось торжественное освящение и открытие Исторического музея на Большой Московской улице. Прекрасное двухэтажное здание в виде древнерусского терема, с крыльцом на белокаменных фигурных столбах и балконом было построено на собранные через пожертвования средства. Владимирская архивная комиссия сообщала: «Наш музей внутри отделан так, как немногие отделаны подобные здания в столицах». Знаменательному событию в жизни нашего города и посвящен этот тест. Причем он весьма необычен: в списке ответов вам надо определить неправильный!
Обсуждение 1
Очень интересный материал!