Что вы знаете об Историческом музее города Владимира?

В июне 1906 года экспозиции обрели свое постоянное место

17 июня 1906 года во Владимире состоялось торжественное освящение и открытие Исторического музея на Большой Московской улице. Прекрасное двухэтажное здание в виде древнерусского терема, с крыльцом на белокаменных фигурных столбах и балконом было построено на собранные через пожертвования средства. Владимирская архивная комиссия сообщала: «Наш музей внутри отделан так, как немногие отделаны подобные здания в столицах». Знаменательному событию в жизни нашего города и посвящен этот тест. Причем он весьма необычен: в списке ответов вам надо определить неправильный!

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