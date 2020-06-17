Что вы знаете об Историческом музее города Владимира?

г) одежды и утвари домашней;

в) промышленности мануфактурной, заводской и кустарной;

а) археологии и древностей Владимирской губернии;

В 1854 г. при Владимирском губернском статистическом комитете по инициативе его секретаря К.Н. Тихонравова был основан музей естественных и промышленных произведений Владимирской губернии. По первоначальному плану музей должен был разделяться на следующие отделы:

Прежде чем было построено здание специально для естественно-исторического музея, он размещался попеременно в нескольких местах города Владимира:

г) Николая и Надежды Бурылиных;

Ко дню закладки здания музея в 1900 году на его постройку поступили крупные пожертвования от:

д) коллекции Е. Голышева из Голышевки близ Мстёры.

в) частного собрания Д. Бурылина из Иваново-Вознесенска;

а) древлехранилища при братстве Александра Невского;

Помимо экспонатов из собрания архивной комиссии, в экспозицию музея, открытого в 1906 году, вошли предметы из:

а) старинные изразцы работы мастеров г. Гороховца;

а) Успенского и Дмитриевского соборов;

В 1919 г. состоялась передача в музей наиболее ценных предметов из:

Работники музея участвовали в археологических раскопках:

а) в 1848 г. в Муроме;

б) в 1951 г. в Суздальском кремле,

в) в 1953-1955 гг. в разведках по Владимиру и Боголюбову

г) в 1957 г. в исследовании стоянки Сунгирь, открытой в 1955 г.;

д) в 1981 году в исследовании стоянки Русаниха.