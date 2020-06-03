Что вы знаете о Владимирской иконе Божией Матери?

Владимирская икона Божией Матери издревле являлась одной из самых почитаемых на Руси. Исторический даты 3 июня (21 мая по ст. ст.), 6 июля (23 июня по ст. ст.) и 8 сентября (26 августа по ст. ст.), связанные с этим святым образом, стали памятными днями Русской православной церкви. Это единственная в России икона, которая дошла до наших дней в первозданности. Это не список, не копия, а подлинная святыня, прошедшая сквозь два тысячелетия. Икона, по преданию, много раз являла свои чудеса: сходила со своего места и пребывала в воздухе, сохранялась невредимою во время пожаров, защищала города и войска. Несколько столетий ее история была связана с Владимирским краем. Икона сохранилась во время страшного пожара 13 апреля 1185 года и осталась невредимой при разорении города Владимира Батыем 17 февраля 1237 года. А что вы знаете об этот чудесном образе?
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