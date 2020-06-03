Что вы знаете о Владимирской иконе Божией Матери?

Владимирская икона Божией Матери издревле являлась одной из самых почитаемых на Руси. Исторический даты 3 июня (21 мая по ст. ст.), 6 июля (23 июня по ст. ст.) и 8 сентября (26 августа по ст. ст.), связанные с этим святым образом, стали памятными днями Русской православной церкви. Это единственная в России икона, которая дошла до наших дней в первозданности. Это не список, не копия, а подлинная святыня, прошедшая сквозь два тысячелетия. Икона, по преданию, много раз являла свои чудеса: сходила со своего места и пребывала в воздухе, сохранялась невредимою во время пожаров, защищала города и войска. Несколько столетий ее история была связана с Владимирским краем. Икона сохранилась во время страшного пожара 13 апреля 1185 года и осталась невредимой при разорении города Владимира Батыем 17 февраля 1237 года. А что вы знаете об этот чудесном образе?

Кто написал этот образ Божией Матери? Евангелист Лука Неизвестный художник Иконописец Андрей Рублев Правильно! Неправильно! - Чем необычна доска, на которой выполнена Владимирская икона Божией Матери? Это доска из стула, на котором сидел Иисус Христос во время Тайной Вечери Это доска из стола, за которым шла трапеза Святого Семейства Это доска изготовлена из осины, на которой повесился Иуда Правильно! Неправильно! - Каким образом в середине XII века эта икона оказалась на Руси? Ее привезла из Византии святая равноапостольная княгиня Ольга Она чудесным образом сама появилась на берегу Клязьмы в городе Владимире Она была прислана Константинопольским Патриархом святому киевскому князю Мстиславу Владимирскому Правильно! Неправильно! - Кто из русских князей привез икону Божией Матери во Владимир в 1155 году? Юрий Долгорукий Андрей Боголюбский Владимир Креститель Правильно! Неправильно! - В каком владимирском храме хранилась икона Божией Матери до переноса в Москву? Спасский Успенский Дмитриевский Правильно! Неправильно! - Сколько сотворенных иконой чудес описали еще в XII веке священники Успенского собора в сказании «О чудесах Пресвятой Богородице Владимирской иконы»? 8 10 12 Правильно! Неправильно! - В каком году Владимирская икона была перенесена в Москву, где находится и поныне? 1325 1389 1395 Правильно! Неправильно! - Зачем Владимирская икона Божией Матери была перенесена в Москву? Для защиты города от войск Тамерлана В связи с перенесением столицы из Владимира в Москву Для прекращения в городе массового мора людей от неизвестной болезни Правильно! Неправильно! - В память о каком событии 3 июня отмечается день Владимирской иконы Божией Матери? Избавление Москвы от полчищ Тамерлана в 1395 году Освобождение Руси от войск хана Ахмата в 1480 году Спасение московских земель от войск Махмет-Гирея в 1521 году Правильно! Неправильно! - Где сейчас хранится Владимирская икона Божией Матери? Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике В Государственном историческом музее в Москве В храме Святителя Николы в Толмачах при Третьяковской галерее Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Что вы знаете о Владимирской иконе Божией Матери? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook

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