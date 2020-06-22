Что вы знаете о Владимире в годы Великой Отечественной войны?

1. Когда была объявлена первая воздушная тревога в городе Владимире?
Правильно!
Неправильно!
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Какой завод был настолько важен для армии, что его эвакуировали из Владимира в Пермь?
Правильно!
Неправильно!
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Сколько наших земляков было призвано в армию из городов и районов Владимирского края?
Правильно!
Неправильно!
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Накануне войны во Владимир из Иваново были переведены курсы усовершенствования командного состава запаса, которые произвели первый выпуск командиров стрелковых и пулеметных взводов осенью 1941 г., когда фашисты рвались к Москве. Как сейчас называется это учреждение?
Правильно!
Неправильно!
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Во сколько раз количество принятых за годы войны городом Владимиром раненых превысило численность его населения?
Правильно!
Неправильно!
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На пятый день войны вся страна узнала о подвиге муромлянина Николая Гастелло, который 26 июня 1941 г. направил свой самолет с экипажем из четырех человек в скопление армейской техники противника. Кто из наших земляков повторил его подвиг?
Правильно!
Неправильно!
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О ком из наших земляков – Героев Советского Союза написали песню композитор Новиков и поэт Ошанин?
Правильно!
Неправильно!
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Какое крупное промышленное предприятие было построено в годы войны?
Правильно!
Неправильно!
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Какая владимирская церковь собрала средства на танковую колонну?
Правильно!
Неправильно!
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Как назывался бронепоезд, который, не имея заводских условий, можно сказать, «на коленке», собрали в 1942 году железнодорожники Владимира?
Правильно!
Неправильно!
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