Что вы знаете о Владимире в годы Великой Отечественной войны?

Воздушная тревога за годы войны ни разу не объявлялась

Через месяц после начала войны

В первый же день войны

1. Когда была объявлена первая воздушная тревога в городе Владимире?

Какой завод был настолько важен для армии, что его эвакуировали из Владимира в Пермь?

Сколько наших земляков было призвано в армию из городов и районов Владимирского края?

Накануне войны во Владимир из Иваново были переведены курсы усовершенствования командного состава запаса, которые произвели первый выпуск командиров стрелковых и пулеметных взводов осенью 1941 г., когда фашисты рвались к Москве. Как сейчас называется это учреждение?

Центральные офицерские курсы

Владимирское пехотное училище

В 1955 г. это учреждение было расформировано