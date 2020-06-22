Что вы знаете о Владимире в годы Великой Отечественной войны?

Вспомните земляков, ковавших Победу на фронте и в тылу

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