Что вы знаете о Викторе Цое?

21 июня 1962 года в Ленинграде родился Виктор Цой. Музыкант, автор множества песен, актер и художник — он стал настоящей легендой 1980-х годов. Его песни пользовались бешеной популярностью, а фильмы с участием Цоя становились лидерами проката. Молодые люди всего Советского Союза подражали манерам известного музыканта и старались даже внешне походить на него. Он погиб в 28 лет, но песни его по-прежнему живут среди нас. Их перепевают современные звезды эстрады, они звучат в любительском исполнении во дворах и переходах метро. А стены городов украшены оптимистичным лозунгом «Цой жив!». А вы помните рок-кумира 80-х? Проверьте свои знания с помощью этого теста!
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