Что вы знаете о Викторе Цое?

21 июня 1962 года в Ленинграде родился Виктор Цой. Музыкант, автор множества песен, актер и художник — он стал настоящей легендой 1980-х годов. Его песни пользовались бешеной популярностью, а фильмы с участием Цоя становились лидерами проката. Молодые люди всего Советского Союза подражали манерам известного музыканта и старались даже внешне походить на него. Он погиб в 28 лет, но песни его по-прежнему живут среди нас. Их перепевают современные звезды эстрады, они звучат в любительском исполнении во дворах и переходах метро. А стены городов украшены оптимистичным лозунгом «Цой жив!». А вы помните рок-кумира 80-х? Проверьте свои знания с помощью этого теста!

В каком году появилась рок-группа Виктора Цоя «Кино»? 1981 1982 1983 Правильно! Неправильно! - Какую песню посвятил Виктору Цою его наставник в мире рок-музыки, лидер питерской группы «Зоопарк» Майк Науменко? «Лето» «Ром и пепси-кола» «Сидя на белой полосе» Правильно! Неправильно! - Какая песня Виктора Цоя стала гимном поколения 80-х годов? «Звезда по имени Солнце» «Группа крови» «Перемен!» Правильно! Неправильно! - За участие в каком фильме Виктор Цой был признан лучшим актёром 1989 года по результатам ежегодного опроса журнала «Советский экран»? «Асса» «Игла» «Трагедия в стиле рок» Правильно! Неправильно! - Где прошел последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино» в 1990 году? На Большой спортивной арене Лужников В Свердловском рок-клубе В Большом концертном зале «Октябрьский» города Санкт-Петербурга Правильно! Неправильно! - Кто из продюсеров на взятые в кредит деньги выпустил последнюю работу группы «Кино» «Черный альбом», одним из первых нарушив государственную монополию на выпуск пластинок? Максим Фадеев Игорь Матвиенко Юрий Айзеншпис Правильно! Неправильно! - Где был установлен первый в России постоянный памятник Виктору Цою? В городе Барнауле Алтайского края На Невском проспекте в Санкт-Петербурге На месте гибели Виктора Цоя, на 35-м км шоссе Слока — Талси Правильно! Неправильно! - Какой фильм о Викторе Цое получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале за лучший саундтрек? «Последний герой» «Жизнь как кино» «Лето» Правильно! Неправильно! - Своеобразная версия какой песни Виктора Цоя звучит в фильме «Стиляги»? «Алюминиевые огурцы» «Восьмиклассница» «Начальник Камчатки» Правильно! Неправильно! - Где во Владимире находится стена памяти Виктора Цоя? Во дворе музыкального училища На трансформаторной будке по улице Лакина Во Владимире вообще нет такой стены Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Что вы знаете о Викторе Цое? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook