Как следует из опроса ВЦИОМ, который был проведен в прошлом году накануне 12 июня, более четверти респондентов не знают названия праздника, а более трех четвертей не представляют, с каким событием связана дата. По данным этого соцопроса, только 39% российских граждан точно знают название этого праздника. 25% респондентов вспомнили его неофициальное название, еще четверть не смогла ответить на вопрос. Остальные участники опроса дали неправильные ответы. Что касается смысла праздника, то только около 12% смогли хотя приблизительно его объяснить. А вы знаете, что мы отмечаем 12 июня? Проверьте свои знания с помощью этого теста.

Как официально называется праздник, который мы отмечаем 12 июня? День России День Конституции РФ День независимости РФ Правильно! Неправильно! - Что произошло 12 июня 1990 года? Народным голосованием принята Конституция РФ Совет Республик Верховного Совета СССР принял Декларацию о прекращении существования СССР Первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России Правильно! Неправильно! - Какое событие 1991 года подтолкнуло решение сделать 12 июня государственным праздником? Михаил Горбачёв сложил полномочия президента СССР Прошли первые в истории страны всенародные открытые выборы главы государства, на которых одержал победу Борис Ельцин Подписаны Беловежские соглашения, учреждающие конфедеративный союз бывших советских республик - Содружество Независимых Государств Правильно! Неправильно! - В каком году 12 июня стало праздничной датой? 1992 1993 1994 Правильно! Неправильно! - Как первоначально назывался праздник 12 июня официально? День независимости России День Российской Федерации День принятия Декларации о государственном суверенитете России Правильно! Неправильно! - Когда праздник 12 июня получил свое официальное новое название - День России? 29 февраля 1996 года 1 января 2000 года 1 февраля 2002 года Правильно! Неправильно! - С каким событием связано переименование праздника 12 июня? Принятием поправок к Конституции РФ Вступлением в силу положений нового Трудового кодекса РФ Утверждением Закона РСФСР «Об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика» Правильно! Неправильно! - В какой стране 12 июня отмечают День независимости? Филиппины Бразилия Парагвай Правильно! Неправильно! - Что отмечает в этот день православный мир? Начало Петрова поста День святого пророка Исаакия Далматского День святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского Правильно! Неправильно! - Какое значимое изобретение было запатентовано 12 июня 1849 года? Противогаз Резиновая шина Швейная машина с челночным стежком Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Что мы отмечаем 12 июня? Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook