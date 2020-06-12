Как следует из опроса ВЦИОМ, который был проведен в прошлом году накануне 12 июня, более четверти респондентов не знают названия праздника, а более трех четвертей не представляют, с каким событием связана дата. По данным этого соцопроса, только 39% российских граждан точно знают название этого праздника. 25% респондентов вспомнили его неофициальное название, еще четверть не смогла ответить на вопрос. Остальные участники опроса дали неправильные ответы. Что касается смысла праздника, то только около 12% смогли хотя приблизительно его объяснить. А вы знаете, что мы отмечаем 12 июня? Проверьте свои знания с помощью этого теста.
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