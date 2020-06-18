Что делать в кризис: платить по счетам или наращивать «подушку безопасности»?

Народная мудрость гласит: «Погаси долги и живи спокойно!» Но на практике это оказывается совсем непросто.

Однако если вы задаетесь этими вопросами, значит, стараетесь ответственно относиться к деньгам. Бывает складывается ситуация, что долгов накопилось много. А ведь не только выжить, но и жить хочется нормальной полноценной жизнью. Есть несколько способов, как не пропасть в этом закредитованном мире. Для тех, кто захочет покритиковтаь, специально уточню: финансовая подушка безопасности— это не какие-то хитрые махинации, а просто накопленные свободные деньги, которые в любой момент можно снять и потратить в тяжелой ситуации. Давайте вместе разберемся, какие существуют варианты и пути к финансовому благополучию.

Варианты есть, их даже несколько

Есть несколько вариантов поведения, какой вам подойдёт, выбирайте:

Вариант № 1 . Сначала гасим кредиты и возвращаем долги, затем создаем финансовую «подушку безопасности», которую размещаем на депозите; Если кредитов несколько, то можно объединить их в один и выплачивать уже единой суммой, стараясь погасить все как можно скорее.

. Сначала гасим кредиты и возвращаем долги, затем создаем финансовую «подушку безопасности», которую размещаем на депозите; Если кредитов несколько, то можно объединить их в один и выплачивать уже единой суммой, стараясь погасить все как можно скорее. Вариант № 2. Сначала формируем финансовую подушку безопасности, затем определяемся с кредитами, которые нужно погасить первыми. Например, можно погасить мелкие кредиты или, наоборот, выбрать платеж с самым высоким процентом. Гасим их в первую очередь с удвоенной энергией. Ипотечный кредит при этом трогать не рекомендуется, у него самая низкая ставка.

Сначала формируем финансовую подушку безопасности, затем определяемся с кредитами, которые нужно погасить первыми. Например, можно погасить мелкие кредиты или, наоборот, выбрать платеж с самым высоким процентом. Гасим их в первую очередь с удвоенной энергией. Ипотечный кредит при этом трогать не рекомендуется, у него самая низкая ставка. Вариант № 3. Делаем все одновременно: то есть откладываем часть на инвестирование, часть на погашение долга, на оставшееся живем. Это трудно, но вполне возможно, если вы человек работоспособный и дисциплинированный.

Чем больше становится доход, тем больше выплаты можно делать. Ведь ваша цель — это погасить кредиты и освободиться.

Однако не стоит забывать про финансовую подушку безопасности и инвестирование, ведь выплатив кредиты, вы можете уже не захотеть копить, поскольку постоянный отказ себе во всем отрицательно сказывается на психике.

Если кредиты не напрягают…

Вот в этом случае гасить все и сразу, конечно, не стоит. При небольшой сумме кредита или ипотеки лучше вносить обычные ежемесячные платежи и совершать частичное досрочное погашение, что позволит ускорить выплату долга и уменьшить сумму переплаты. В этом случае важнее создать себе подушку безопасности, которая поможет в сложной ситуации.

Помните, не стоит брать большие кредиты или долгосрочные обязательства без необходимости. В кризис особенно велик риск сокращений на рынке труда, поэтому есть вероятность остаться без работы или получать меньше, чем планировали.

Гасите долги по плану

Не гасите кредиты беспорядочно, составьте план и действуйте по нему. Это позволит всегда видеть, сколько погашено, а сколько осталось. Некоторые копят крупную сумму денег, а затем гасят все, но более рационально гасить по мере поступления свободных средств. Так как погашая основной долг по кредиту, вы автоматически уменьшаете сумму процентов.

Наращиваем подушку безопасности

Финансовая подушка безопасности позволят гасить кредит и не залезать в новые долги. Копить деньги намного труднее, чем гасить кредит. Обязательно формируйте запас денежных средств. Он выручит не только в проблемной ситуации, но и может помочь при совершении крупной покупки.

Совет дня! Для того чтобы копить нужно прежде всего желание и терпение. Совсем необязательно, как дядюшка Скрудж, отказывать себе во всем и откладывать в кубышку каждую копейку. Многим из нас при входе из самоизоляции пора задуматься о возвращении к прежней физической форме, такчто попробуйте «штрафовать» себя за каждый поход к холодильнику. После 18 часов — на 50 рубелй , а после 21 часа — на 100 рублей! Главное, быть честными по отношению к себе и не тратить свою «штрафную заначку». Тогда накопленные деньги приятно удивят.

Как сохранить свои финансы? Как накопить на большую покупку или создать нужный капитал в условиях нестабильности? Об этом мы поговорим в следующих статьях.

Инна Чапурина, консультант по финансовой грамотности

Верхнее фото: cpzalmaty.kz