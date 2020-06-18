Что делать в кризис: платить по счетам или наращивать «подушку безопасности»?

Советы финансового консультанта

Народная мудрость гласит: «Погаси долги и живи спокойно!» Но на практике это оказывается совсем непросто.
Однако если вы  задаетесь этими вопросами, значит, стараетесь ответственно относиться к деньгам. Бывает складывается ситуация, что  долгов накопилось много.  А ведь не только выжить, но и жить хочется нормальной полноценной жизнью. Есть несколько способов,  как не пропасть в этом закредитованном мире.  Для тех, кто захочет покритиковтаь, специально уточню: финансовая подушка безопасности— это не какие-то хитрые махинации, а просто накопленные свободные деньги, которые в любой момент можно снять и потратить в тяжелой ситуации. Давайте вместе разберемся, какие существуют варианты и пути к финансовому благополучию.

Фото: avatars.mds.yandex.net

Варианты есть, их даже несколько

Есть несколько вариантов поведения, какой вам подойдёт, выбирайте:

  • Вариант № 1. Сначала гасим кредиты и возвращаем долги, затем создаем финансовую «подушку безопасности», которую размещаем на депозите; Если кредитов несколько, то можно объединить их в один и выплачивать уже единой суммой, стараясь погасить все как можно скорее.
  • Вариант № 2. Сначала формируем финансовую подушку безопасности, затем определяемся с  кредитами, которые нужно погасить первыми. Например,  можно  погасить мелкие кредиты  или, наоборот, выбрать платеж с   самым высоким процентом. Гасим их в первую очередь с удвоенной энергией. Ипотечный кредит при этом трогать не рекомендуется,  у него самая низкая ставка.
  • Вариант № 3. Делаем все одновременно: то  есть откладываем часть на инвестирование, часть на погашение долга, на оставшееся живем. Это трудно, но вполне возможно, если вы человек работоспособный и дисциплинированный.

Чем больше становится доход, тем больше выплаты можно делать. Ведь ваша цель   — это погасить кредиты и освободиться.

Однако не стоит забывать про финансовую подушку безопасности и инвестирование, ведь выплатив кредиты,  вы можете уже не захотеть копить, поскольку постоянный отказ себе во всем  отрицательно сказывается на психике.

Если кредиты не напрягают…

Вот в этом случае гасить все и сразу, конечно, не стоит. При небольшой сумме кредита или ипотеки лучше вносить обычные ежемесячные платежи  и совершать частичное досрочное погашение,  что позволит ускорить выплату долга и уменьшить сумму переплаты. В этом случае важнее создать себе  подушку безопасности, которая поможет в  сложной ситуации.

Помните, не стоит брать большие кредиты или долгосрочные обязательства без необходимости. В кризис особенно велик риск сокращений на рынке труда, поэтому есть вероятность остаться без работы или получать меньше, чем планировали.

Гасите долги по плану

Не гасите кредиты беспорядочно, составьте план и действуйте по нему. Это позволит всегда видеть, сколько погашено, а сколько осталось. Некоторые копят крупную сумму денег, а затем гасят все, но более рационально гасить по мере поступления свободных средств. Так как погашая основной долг по кредиту, вы автоматически уменьшаете сумму процентов.

Фото: mirlady.org

Наращиваем подушку безопасности

 Финансовая подушка безопасности позволят гасить кредит и не залезать в новые долги.    Копить деньги намного труднее, чем гасить кредит. Обязательно формируйте запас денежных средств. Он выручит не только в проблемной ситуации, но и может помочь   при совершении крупной покупки.

Фото: torg.1c.ru

Совет дня! Для того чтобы копить нужно прежде всего желание и терпение. Совсем необязательно, как дядюшка Скрудж, отказывать себе во всем и откладывать в кубышку каждую копейку. Многим из нас при входе из самоизоляции пора задуматься о возвращении к прежней физической форме, такчто  попробуйте «штрафовать»  себя за каждый поход к холодильнику. После 18 часов  — на 50 рубелй , а после 21 часа — на 100 рублей! Главное, быть честными по отношению к  себе и не тратить свою «штрафную заначку». Тогда  накопленные деньги приятно удивят.

Как сохранить свои финансы? Как накопить на большую покупку или создать нужный капитал в условиях нестабильности? Об этом мы поговорим в следующих статьях.

Инна Чапурина, консультант  по финансовой грамотности

Верхнее фото: cpzalmaty.kz

 

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