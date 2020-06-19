Член комиссии департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области для проведения конкурса на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам привлечен к административной ответственности

Решением Владимирского УФАС России по возбужденному делу установлены нарушения в действиях конкурсной комиссии департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области при проведении конкурса на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Радужный (Межквартальная зона) — Собинка (Автовокзал).

Членом Комиссии (привлеченным в качестве специалиста) принято неправомерное решение о признании потенциального участника конкурса неподтвердившим наличие транспортных средств, предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе, вопреки положениям конкурсной документации.

Ответственность за нарушения, выявленные в процессе рассмотрения дела, предусмотрена частью 10 статьей 7.32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместителем руководителя Владимирского УФАС России по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении член комиссии для проведения конкурса на право получения свидетельств об осуществлении регулярных перевозок департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 000 рублей.