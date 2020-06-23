Число заболевших коронавирусом во Владимирской области превысило 4 тысячи

Во Владимирской области количество заболевших коронавирусом превысило четыре тысячи человек. На данный момент диагноз COVID-19 подтвержден у 4006 пациентов. Путь от трехтысячного заболевшего регион прошел за 17 дней. Аналогичные показатели были и ранее, когда область преодолевала предыдущий психологический рубеж.

За последние сутки положительные тесты получили еще 52 местных жителя, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Таким образом, 7 дней подряд фиксируется меньше 60 случаев инфицирования. Среднесуточный прирост заболевших упал до 53,8.

Впервые за долгое время уменьшилось и число обращений пациентов с подозрением на пневмонию. 21 июня медицинская помощь понадобилась 34 жителям области, которые испытывали проблемы с органами дыхания. Для сравнения за день до этого аналогичные показатели превышали сотню. Что не характерно для летних месяцев.

Однако говорить, что удалось кардинальным образом переломить ситуацию с заболеванием рано.

Положительный тренд должен пройти испытание временем. Пока же инфекционные госпитали, например, Владимира и Коврова работают с максимально нагрузкой.

Больше всего носителей опасного вируса в областном центре. За 24 часа плюс 5 пациентов с COVID-19 и 778 заразившихся за все время пандемии. На втором месте в таблице распространения коронавируса — Гусь-Хрустальный. Город добавил 11 случаев заражения за сутки. В общей сложности болеют уже 634 местных жителя.

12 человек получили положительные тесты в Вязниках, 9 — в Муроме, 7 заболевших в Коврове, 3 случая заражения отмечены в Радужном, по 2 в Судогде и Суздале. 1 человек заболел в Собинке.

Таким образом за сутки диагноз коронавирус поставлен жителям 9 районов области. В общей сложности проведено больше 105 тысяч анализов на COVID-19. На этом фоне в регионе стартует бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.

Полина Тарбеева

Фото: rbc.ru