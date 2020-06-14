Число заболевших коронавирусом превысило 3500

Во Владимирской области число заболевших коронавирусом превысило три с половиной тысячи. Носителями опасной инфекции уже являются 3512 человек. Только за один день COVID-19 подтвердили у 59 жителей, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Это немного меньше, чем среднесуточный прирост зараженных. На этой неделе он равен 60,5.

Всех больше инфицированных за 24 часа добавил Гусь-Хрустальный. Плюс 15 новых случаев заражения в сутки и 552 заболевших за все время инфекции. В абсолютных цифрах хуже дела только во Владимире. Однако в областном центре второй день подряд выявляют меньше пяти случаев заражения. Положительные тесты получили 4 и 3 человека соответственно. И это гораздо меньше, чем в обычные дни до этого. Общее число носителей вируса в городе достигло 714.

Собинка демонстрирует стремительный рост числа инфицированных третий день подряд.

Сегодня плюс 11 случаев заражения. В городе уже болеют 158 человек.

10 положительных тестов пришли в Петушки. 6 в Муром, 4 случая заражения добавил Александров. По три инфицированных в сутки в Юрьеве-Польском и Вязниках, 2 человека заболели в Коврове, по 1 — в Киржаче и Суздале. За 24 часа диагноз коронавирус поставлен жителям 11 районов области.

Выздоровели от коронавируса 1799 человек (плюс 78 за сутки). Не пережили осложнений, вызванных COVID-19 45 жителей области. Активными носителями вируса являются 1668 заболевших.

Ранее «Призыв» сообщал, что сотрудники отделений реанимации и интенсивной терапии больницы № 4 Владимира получили квитки и не нашли там выплат за контакт с больными коронавирусом. Медикам объяснили, почему не заплатили за больных COVID-19.

Полина Тарбеева

Фото: rbc.ru