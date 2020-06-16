Во Владимирской области число выздоровевших от COVID-19 превысило количество активных носителей вируса. Т.е. людей, победивших болезнь стало больше, чем пациентов, с которых диагноз еще не снят. Позитивная тенденция обозначалась 13 июня. И сейчас положительный тренд, кажется, закрепился. На данный момент выздоровели 1846 человек. Тогда как продолжают лечиться 1737 инфицированных жителей области.

Несмотря на это, статистика в последнее время настораживает. Так, с начала недели заметно уменьшилось количество выздоровевших людей. Если на пике отрицательные тесты на COVID-19 одновременно получили 164 жителя области, то вчера и сегодня выздоровели меньше 30 человек: 21 и 26 соответственно. Не исключено, правда, что это связано с особенностями обработки анализов.

Скончались за время пандемии 46 жителей региона. Большинство смертей зафиксированы с начала лета. На сто тысяч человек не пережили болезнь трое, статистика приводится на сайте Яндекса . При этом в среднем по стране этот показатель выше и равен 5. К счастью, сегодня в области печальная данные не обновились.

За время пандемии выздоровели 1846 жителей области

Еще один важный показатель — коэффициент распространения вируса. Последнее время он равен единице. Это значит, что один инфицированный человек до своей изоляции успевает заразить одного здорового жителя области. А это соответствует только первому этапу снятия ограничений. О большем речи пока не идет. В области нет условий, чтобы открыть крупные торговые центры, гостиницы и образовательные учреждения.

— Владимирская область пока не подошла даже ко второму этапу снятия ограничений в связи с распространением COVID-19, — подчеркнул на своей странице в социальных сетях Владимир Сипягин.

Интересные данные и по скорости распространения инфекции. Так в абсолютных цифрах, с 15 апреля по 15 мая регион добавил 1447 инфицированных. Или 1098% к показателю месячной давности. А уже с 15 мая по 15 июня прирост составил 224%. Заболели 1977 человек.

При этом самые большие показатели у Владимира. Но если в первом случае в городе был стремительный рост зараженных (310 человек против 8 — 3875%), то во втором — ситуация стабилизировалась. с 15 мая по 15 июня областной центр добавил 412 случаев COVID-19 или 233% к предыдущему месяцу.

Отдельный вопрос — какому числу инфицированных людей потребовалась госпитализация. И этот, показатель, судя по всему растет. Такие выводы можно сделать из статистики оперативного штаба по коронавирусу. Так, на 15 июня в регионе свободно только 56,3%% коечного фонда для носителей вируса. Для сравнения, еще в начале лета этот показатель был значительно выше – 76,4%. При этом, например, в Коврове свободных мест для взрослых пациентов с COVID-19 нет.

— В обеих больницах все 120 инфекционных коек для взрослых заняты, все 20 детских коек – свободны, — отмечено на сайте местной администрации.

За время пандемии в области проведено больше 95 тысяч исследований на коронавирус. Опасная болезнь диагностировали у 3629 жителей области. Это примерно 263 зараженных на сто тысяч населения. Сегодня положительные тесты на COVID-19 получили 60 жителей области. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото: minzdrav.uz