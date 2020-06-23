Чиновники посчитали жалобы на зарплату в «Красном кресте» необоснованными

Департамент здравоохранения ответил на жалобы младшего медперсонала больницы скорой помощи Владимира. По сообщению ведомства, все урезанные зарплаты были оправданы. Напомним, что на прошлой неделе в «Призыв» обратились сотрудники БСП. Люди возмутились, что из-за короновирусных выплат по 25 тысяч рублей они лишились своих обычных ежемесячных зарплат по 25-30 тысяч рублей. В подкреплении сказанного медики предоставили свои квитки. И там действительно значатся голые оклады по 8-10 тысяч рублей.

В департаменте предположили, что такие маленькие цифры сложились из-за недостаточной нагрузки. Ведь те, кто работал, должны были получить даже большую сумму.

— Анализ, предоставленной учреждением информации по начисленной заработной плате младшего медицинского персонала за май 2020 года, показал, что средняя начисленная заработная плата младшего медицинского персонала составила 37 688 тысяч рублей, что выше среднеобластного показателя (29 076 руб.) Вместе с тем, отдельным младшим медицинским сестрам начислена заработная плата за май 2020 года за фактически отработанное время ниже 10 тысяч рублей, что связано с отработкой неполного месяца по причине нахождения на больничном листе, либо в очередном отпуске, а также работой как внешнего совместителя на 0,5 ставки, – сообщили «Призыву» чиновники.

На это заявление сотрудники больницы возразили: они работали и работают в привычном графике. Напомним, что сейчас в «Красном кресте» предусмотрено 52 койки для больных СOVID-19.

В инфекционном госпитале БСП проходят лечение около 25 человек с коронавирусом.

— Мы в январе, когда было 10 выходных, получили свои обычные зарплаты по 28-30 тысяч рублей. В мае в нашем отделении никто не болел, отпуска не брал. Мы сначала занимались усиленной уборкой, дезинфекцией, потом с 15 числа к нам стали поступать коронавирусные больные. То есть никто не отдыхал, сложа руки. И мы теперь боимся, что за июнь также получим надбавку за ковид, но при этом маленькую зарплату, — рассказала «Призыву» младшая медсестра отделения БСП.

Но в департаменте готовы провести ещё одну проверку по факту неправильного начисления заработной платы сотрудникам «Красного креста» при условии личного обращения. Если в квитках за июнь младшие медсестры опять не досчитаются десятков тысяч, они готовы писать коллективную жалобу в прокуратуру.

Ранее «Призыв» сообщал, как работников больницы скорой помощи поздравили с Днем медицинского работника.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»