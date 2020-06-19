Чем нас порадует в выходные владимирская культура

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Самые яркие виртуальные события уик-энда
Лето вступило в свои права. На каникулы ушли драматический и кукольный театры Владимира, а также творческие коллективы областной филармонии. Но, к сожалению, музеи и библиотеки еще закрыты для посетителей, а массовые мероприятия на открытом воздухе пока не разрешены. Поэтому оставшиеся на работе учреждения культуры изо всех сил стараются порадовать жителей области интересными онлайн-мероприятиями. Познакомьтесь с афишей на выходные дни и убедитесь в этом сами.
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Областной дворец культуры и искусства
19 июня в 12.00 состоится трансляция сольного концерта участника клуба «Авторская песня» Дмитрия Вагина – «Акустический портал» (6+).
Дмитрий Вагин закончил ВТУ имени Щепкина, он фронтмен ВИА «Лётная школа», участник культурного арт-проекта «Мужской голос» и танцевально-поэтического переживания «Авионика ДВа». Человек-огонь, человек-стихия. Дмитрий точно попадает словом и звуком в самое сокровенное, раскачивает не только тебя в пространстве, но и пространство в тебе, поэтому концерт его обязательно нужно посмотреть.
Смотрите трансляцию и запись концерта в официальных аккаунтах ОДКиИ:
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Центр пропаганды изобразительного искусства
19 июня в 16.00 – трансляция программы о творчестве заслуженного художника РФ Валерия Егорова (0+). Представителю владимирской школы живописи могло бы в этом году исполниться 80 лет, однако его судьба сложилась иначе. Он не дожил до 60-летия 2 года. Приглашаем вас познакомиться с биографией и творческим путем Валерия Егорова, а также его произведениями из музейной коллекции Центра пропаганды изобразительного искусства.
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Муромский историко-художественный музей
Предлагаем вам познакомиться с Богородичными образами из коллекции Муромского музея (6+). В экспозиции «Муром-град. Сокровища древнего Мурома» находится более пятнадцати Богородичных икон разного времени (XVI — XIX века). В виртуальной экскурсии вы рассмотрите самые яркие и интересные образы, обратив внимание на иконографию и особенности написания, узнаете, чем прославился тот или иной образ.
Вы познакомитесь с распространенным и особо почитаемым типом иконы — «Богоматерь Одигитрия»; рассмотрите клейма с историей создания образа Богородицы Евангелистом Лукой; увидите редкостное произведение, представляющее Богоматерь как юную Деву, авторства А. Казанцева и многое другое.
Виртуальная выставка выложена на сайте музея и на страницах социальных сетей «ВКонтакте» и «Однокласники».
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Гороховецкий историко-архитектурный музей
20 июня в 14.00 – трансляция короткометражного фильма совместного телепроекта владимирского телеканала «Губерния-33» и калужской телекомпании «НИКА-ТВ» «Тур на спор. Быт калужских обывателей и гороховецких купцов» (6+).
Адреса интернет-страничек музея:
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Областная научная библиотека
Ежегодно 20 июня в Аргентине отмечается национальный праздник — День флага. В честь данного события отдел литературы на иностранных языках Владимирской областной научной библиотеки подготовил виртуальный ивент (12+), который включает в себя интервью с опытным путешественником Натальей Ивановой, проживающим на данный момент в Латинской Америке, несколько видеозарисовок с самыми захватывающими моментами её аргентинских приключений, а также небольшой литературный обзор путеводителей, раскрывающих важнейшие секреты страны.
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Областная библиотека для детей и молодёжи
19 июня в 14.00 — в рамках проекта «Симфония веры» в официальной группе библиотеки в «ВКонтакте» прямой эфир с иереем Владимиром Торговым. Тема беседы «Любовь, семья и воспитание детей» (6+).
Иерей Владимир Торгов — клирик храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия при ВлГУ им. Столетовых, руководитель Воскресной школы Епархиального Богородице-Рождественского монастыря города Владимира, автор и исполнитель песен.
Внимание! У вас есть уникальная возможность задать вопрос заранее или сделать это во время эфира, написав его в сообщении.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: uastudent.com
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погода нас всех зазывает на природу