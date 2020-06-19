Чем нас порадует в выходные владимирская культура

Предлагаем вам познакомиться с Богородичными образами из коллекции Муромского музея (6+). В экспозиции «Муром-град. Сокровища древнего Мурома» находится более пятнадцати Богородичных икон разного времени (XVI — XIX века). В виртуальной экскурсии вы рассмотрите самые яркие и интересные образы, обратив внимание на иконографию и особенности написания, узнаете, чем прославился тот или иной образ.

Вы познакомитесь с распространенным и особо почитаемым типом иконы — «Богоматерь Одигитрия»; рассмотрите клейма с историей создания образа Богородицы Евангелистом Лукой; увидите редкостное произведение, представляющее Богоматерь как юную Деву, авторства А. Казанцева и многое другое.

Виртуальная выставка выложена на сайте музея и на страницах социальных сетей «ВКонтакте» и «Однокласники».