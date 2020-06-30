Чай прямо с грядки: что нарвать, чтобы было вкусно и полезно?

Вишня – одно из самых полезных растений, которое есть почти на любой даче. Вишневые листья богаты витаминами и минералами, такими как натрий, фосфор, йод, бор, магний, а в ягодах содержатся железо, аскорбиновая и фолиевая кислоты.

Для приготовления чая нам понадобятся веточки, листья (можно использовать как свежие, так и предварительно подсушенные) и ягоды вишни. Ингредиенты заливают кипятком, закрывают крышкой и настаивают в течение часа. Для красивого благородного красного цвета и приятной кислинки ягоды можно подавить. После этого напиток процеживают и пьют.

Такой чай повышает иммунитет, обладает легким мочегонным действием, помогает повысить гемоглобин, снимает отечность и понижает кровяное давление.