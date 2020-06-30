Чай прямо с грядки: что нарвать, чтобы было вкусно и полезно?

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Топ-5 летних напитков
Лето – пора дач и огородов. Мы с радостью собираем овощи, ягоды, яблоки, корнеплоды, а листики и веточки обделяем вниманием. А вот и зря, ведь в них так много пользы для нашего организма. Если, конечно, правильно приготовить их. О том, как получить вкусный и полезный чай с грядки и какими свойствами он обладает, рассказала жительница Владимира Оксана Завьялова.
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Фаворит № 5. Чай из вишни
Вишня – одно из самых полезных растений, которое есть почти на любой даче. Вишневые листья богаты витаминами и минералами, такими как натрий, фосфор, йод, бор, магний, а в ягодах содержатся железо, аскорбиновая и фолиевая кислоты.
Для приготовления чая нам понадобятся веточки, листья (можно использовать как свежие, так и предварительно подсушенные) и ягоды вишни. Ингредиенты заливают кипятком, закрывают крышкой и настаивают в течение часа. Для красивого благородного красного цвета и приятной кислинки ягоды можно подавить. После этого напиток процеживают и пьют.
Такой чай повышает иммунитет, обладает легким мочегонным действием, помогает повысить гемоглобин, снимает отечность и понижает кровяное давление.
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Фаворит № 4. Чай из мяты
Мята хороша тем, что ее можно вырастить даже на балконе или подоконнике. Растение неприхотливое, но очень вкусное и полезное. Свежие листья достаточно даже просто помять и залить питьевой водой, чтобы освежиться в жаркий день. Но можно и приготовить полноценный чай. Это очень просто: берем немного листиков, заливаем их кипятком, настаиваем не менее 30 минут.
Листья мяты содержат большое количество эфирных масел, обладающих свойствами природного обезболивающего и антисептика. Такой чай помогает при неврозах, плохом иммунитете, проблемах с ЖКТ, бессоннице. Также этот напиток полезен людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
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Фаворит № 3. Курильский чай
Курильский чай – полноценная замена обычному чаю. Свое название это растение получило от того, где оно изначально произрастало: в Сибири, на Камчатке и Курилах. Сейчас оно хорошо приживается и в наших широтах. В листьях и цветках курильского чая содержится много аскорбиновой кислоты, каротин, эфирные масла. Он обладает успокаивающими и бактерицидными свойствами.
Заварить нужно одногодичные цветущие верхушки побегов длиной примерно как на картинке. Чтобы растение отдало все свои полезные свойства, недостаточно просто залить его кипятком. В емкость необходимо засыпать две столовые ложки высушенной смеси или около 10 веточек свежего курильского чая. Их заливают 0,5 литра кипятка, минут 5-6 томят на малом огне, а потом полчаса настаивают. Получившийся напиток очень похож на обычный черный чай, но гораздо полезнее.
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Фаворит № 3. Чай с малиной
Чай с малиной — известное с детства средство от простуды и гриппа. Однако ценны не только ягоды, но и листья этого растения. В составе малиновых листьев содержатся органические кислоты, витамины С, Е, К, йод, марганец, калий, дубильные вещества, фолиевая кислота.
Малиновые листья можно заваривать как сами по себе, так и добавлять в черный или зеленый чай примерно 2-3 листика. Если делаете напиток только из малины, необходимо взять одну чайную ложку сухих листочков или около десяти свежих листков, залить их стаканом кипятка, настоять 10-15 минут. Можно по вкусу разбавить водой или добавить ягодки. Чай получается очень ароматным и обладает легкой горчинкой. Если вы не любите горькие травяные чаи – рекомендую пить его с малиновым вареньем.
Этот напиток оказывает иммуностимулирующий и общеукрепляющий эффект. Он помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с ЖКТ, нервных перегрузках.
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Фаворит № 2. Смородиновый чай
Чай из листьев смородины по своим свойствам и содержанию полезных веществ во многом похож на чай с малиновыми листами. Их нередко заваривают вместе, и они прекрасно сочетаются. Также листья смородины, как и листья малины, можно добавлять в черный или зеленый чай.
Для приготовления напитка вам понадобится две столовые ложки измельченных сухих или пять свежих крупных листьев смородины на 0,5 литра воды. Их необходимо залить кипятком и дать настояться 15-20 минут. К листьям можно также добавить веточки смородины и ягоды, которые дадут приятную кислинку и смягчат терпкий привкус.
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Фаворит № 1. Чай с барбарисом
Все мы с детства обожаем конфеты «Барбариска». Сладковато-кислым привкусом обладают и плоды, и листочки этого растения. В пищу можно употреблять только зрелые ягоды, неспелые ядовиты. Пока ягоды еще не поспели, сделаем чай с листиками. В них содержатся витамины С, Е, К, лимонная и яблочная кислоты.
Для того чтобы приготовить напиток, нам необходимо залить стаканом крутого кипятка чайную ложку сухих листьев или три небольших веточки свежих. Настаивают чай около часа. Вкус кисловатый, но ненасыщенный. Можно добавлять отвар к обычному чаю в равных пропорциях – получится очень вкусно.
В медицине чай из листьев барбариса используется в качестве противовоспалительного средства, особенно при болезнях печени и желчевыводящих путей.
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Бонус! Натуральный энергетик - чай с лимонником
Спасение для всех студентов в период экзаменов и для всех, кто не может проснуться по утрам, – чай с лимонником. В листьях этого растения содержатся винная и яблочная кислоты, витамины С и Е, калий, кальций, магний и много других полезных веществ. Чай из них обладает противогрибковым, ранозаживляющим, антиоксидантным, тонизирующим, болеутоляющим, противовоспалительным свойством. Однако если выпить его слишком много – уснуть ночью будет тяжело.
На один стакан кипятка я рекомендую взять половину чайной ложки сухих или около пяти свежих листков. Также нам понадобится обычный чай (лучше зеленый). Настаиваем смесь около пяти-десяти минут, пьем по утрам.
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Послесловие
Поскольку все чай обладает выраженным лечебным свойством, необходимо перед употреблением убедиться в отсутствии противопоказаний. Ведь, как мы знаем, все есть яд и все есть лекарство. Вопрос только в количестве.
Приятного чаепития, дамы и господа. Не болейте!
Беседу вела Алена Славина
Фото из личного архива Оксаны Завьяловой
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