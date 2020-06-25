Бывший главный врач ОКБ признала свою вину

Бывший главный врач Областной клинической больницы признала свою вину в полном объеме, сообщает областная прокуратура. Любовь Быкова обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере. В целях возмещения ущерба арестовано недвижимое имущество экс-руководителя ОКБ, стоимость которого превышает 1,5 млн рублей. После вручения обвинительного заключения уголовное дело подлежит направлению для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд города Владимира.

Арестовали Любовь Быкову в ноябре прошлого года. За пару дней до этого департамент здравоохранения администрации Владимирской области расторг с медиком трудовой контракт. Сейчас прокуратура сообщает подробности уголовного дела. Первый эпизод связан с приобретением ОКБ томографа. По данным следствия, сделано это было по завышенной цене путем манипуляций, ограничивающих конкуренцию. Установлено, что с августа 2018 года по октябрь 2019 года бывший главный врач обеспечила победу конкретной коммерческой структуре в электронном аукционе на поставку в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» оборудования стоимостью свыше 72 миллионов рублей.

В результате бюджету области был нанесен ущерб на общую сумму более 4 миллионов рублей.

— За устранение потенциальных конкурентов и создание других благоприятных условий, позволивших недобросовестным предпринимателям завысить (по сравнению с реальной рыночной) стоимость медицинского оборудования, она в конце августа получила незаконное денежное вознаграждение в размере 950 тысяч рублей, — отмечается в пресс-релизе областной прокуратуры.

Кроме того, в июле 2019 года Любовь Быкова от тех же самых представителей юридических лиц получила взятку в сумме 500 тысяч рублей за обеспечение их победы в торгах на поставку электрокардиостимуляторов и расходных материалов для отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Областной клинической больницы.

Уголовное дело в отношении руководителей коммерческих фирм по факту хищения мошенническим путем бюджетных денежных средств расследованием не завершено.

Ранее «Призыв» сообщал, что бывшему главному врачу ОКБ продлили домашний арест.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»