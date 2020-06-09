Бывшему главному врачу БСП продлили домашний арест

Бывшему главному врачу больницы скорой медицинской помощи Владимира продлили срок домашнего ареста. Решением Октябрьского районного суда Евгений Яскин будет ограничен в свободе до 5 августа. Медика подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Его задержали зимой этого года.

— По ходатайству следствия Евгению Яскину продлили срок домашнего ареста до 5 августа. Октябрьский районный суд счел наши доводы объективными, — пояснила «Призыву» официальный представитель СУ СКР по Владимирской области Ирина Минина.

Евгений Яскин проведет под домашним арестом еще два месяца

По версии следствия, экс-руководитель медицинского учреждения получил взятку в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей за содействие представителю коммерческих структур при проведении электронных аукционов на поставку медицинского оборудования. В феврале этого года в отношении Евгения Яскина было возбуждено уголовное дело. Оно стало не первым скандалом в «Красном Кресте».

За десять дней до этого под домашний арест был заключен заместитель главврача. Такую меру пресечения для Александра Певунова избрал Октябрьский районный суд Владимира. Органами предварительного следствия Певунов обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. 1,1 миллиона рублей заместитель главврача, по версии правоохранителей, получил в июле прошлого года. За эти деньги Певунов пообещал посодействовать с заключением двух госконтрактов на поставку рентгеновского оборудования, сообщала пресс-служба суда.

На данный момент Александру Певунову изменили меру пресечения. Вместо домашнего ареста он будет находиться под подпиской о невыезде. Эту информацию «Призыву» подтвердили в региональном Следственном комитете.

В конце мая больницу скорой медицинской помощи возглавил Анатолий Уколов. До этого он занимал руководящую должность в департаменте здравоохранения администрации Владимирской области. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»