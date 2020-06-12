Бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию развозят по районам

Выборочные бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию РФ начали рассылать по районам Владимирской области. Около 1 миллиона 200 тысяч листков напечатали в одной из местных типографий. Каждую пачку пометили штрих-кодом, распределили по территориям и вывезли на ведомственных машинах управления спецсвязи. Уже 15 июня все территориальные избирательные комиссии получат средства индивидуальной защиты для своих сотрудников и граждан.

— Безусловно, отличия от обычного голосования есть. Не рассылаем по почте приглашение на голосование. Будем вешать объявления на подъездах жилых домов. Кабинки для голосования в этот раз будут без шторок, но повернуты в сторону стены. Паспорта избиратели будут показывать, не выпуская из своих рук. Каждому избирателю будет выдан свой индивидуальный пакет средств защиты, а также одноразовая ручка, — говорит председатель региональной избирательной комиссии Вадим Минаев.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ продлится с 25 июня по 1 июля.

Для голосования можно будет выбрать любой участок через портал госуслуг. Власти совместно с избирательными комиссиями будут распределять дома по дням и времени, чтобы избежать массового скопления людей. Если старшие по домам или старосты в селах и деревнях организуют жителей, то к ним избирательная комиссия придёт сама.

Перед департаментом образования и властями на местах также стоит задача разделить потоки избирателей и выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ в дни голосования по поправкам.

Ранее «Призыв» сообщал, что школьные аттестаты выпускники получат без экзаменов. Во Владимире их будут выдавать с 15 по 18 июня с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»