Бухгалтера осудили за присвоение денег работников культуры

Деньги, отпущенные на социальную поддержку работников культуры, достались одному человеку, причем к культуре прямого отношения не имеющему. Сотрудники управлением ФСБ России по Владимирской области уличили бухгалтера одного из муниципальных учреждений администрации Вязниковского района в хищении чужого имущества. Женщина, по версии следствия, присвоила 1,5 миллиона рублей. Недавно её судили и назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Бухгалтера судили за мошенничество по ч .4 ст.159 УК России.

В обязанности женщины входили начисление и выплата средств соцподдержки работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности, сообщил пресс-релиз УФСБ. Выплаты осуществлялись в виде денежных компенсаций за фактически понесенные затраты на оплату коммунальных услуг. Как считает следствие, бухгалтер предоставляла недостоверных сведения и ежемесячно переводила выплаты компенсаций на банковский счет своей близкой родственницы, не имевшей законных оснований для получения меры социальной поддержки.

Всё это продолжалось с июня 2016-го по октябрь 2018 года. И в результате через свою родственницу злоумышленница получила более 1,5 миллиона рублей. Этим она причинила бюджету Владимирской области материальный ущерб в особо крупном размере. За что в апреле нынешнего года в отношении неё возбудили уголовное дело, а в июне состоялся суд. Решение местной Фемиды обвиняемая ещё может обжаловать.

Артемий Вересаев

Фото «Призыва»