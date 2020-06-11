Борщевик захватил более 2000 гектаров Владимирской области

Более 2000 гектаров в регионе заросло борщевиком Сосновского. Согласно данным мониторинга Россельхознадзора, вредоносный сорняк растет практически во всех районах Владимирской области. Если 3-4 года назад специалисты говорили о распространении борщевика преимущественно на заброшенных участках, в лесополосе, оврагах и поймах рек, то сегодня растение все чаще встречается и в населенных пунктах. Наиболее «неблагополучные» в этом плане – Гороховецкий, Вязниковский и Юрьев-Польский районы. В этом году в планах у специалистов регионального «Россельхозцентра» обработать гербицидом 121 гектар земли. Это на 57% больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день уже обработано около 80 гектаров земли в семи районах области.

Применяемые гербициды разрешены к использованию на территории населенных пунктов.

– Наши агрономы ведут планомерную, комплексную борьбу с помощью гербицидов сплошного действия – баковой смесью. Установлено, что уничтожать необходимо как надземную массу борщевика, так и семена в почве, поэтому обработка засоренных земельных участков проводится два раза. В мае — начале июня мы уничтожаем растения, перезимовавшие и частично проросшие из семян. При проведении второй обработки, в июле-августе, убираем растения, проросшие из семенного материала прошлых лет, – объяснила руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области Марина Олимова.

Борщевик Сосновского был введен в культуру земледелия в нашей стране как кормовое силосное растение в 1960-е годы. Впоследствии превратился в злостный сорняк, опасный для человека. Его сок, попавший на кожу, под действием ультрафиолета вызывает сильные ожоги, а при попадании в глаза – ожог роговицы, что может привести к слепоте. Избавиться от сорняка непросто. Он спокойно переносит как сильные морозы, так и жару с засухой. Особенно опасно растение в июле-августе, когда цветет.

Ранее «Призыв» сообщал, что на борьбу с борщевиком Сосновского направят около 12 миллионов рублей. Почти в два раза больше, чем в прошлом году.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области