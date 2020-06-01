Больше 100 тысяч семей получают сегодня выплаты на детей от 3 до 16 лет

Первые владимирские семьи уже получили выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет включительно. Деньги на счета родителей начали переводить сегодня, в День защиты детей. Средства отправлены всем семьям, подавшим соответствующие заявления, уточнил сегодня в «Белом доме» управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Владимирской области Антон Курбаков.

Во Владимирской области заявления на выплату 10 тысяч рублей подали 102 160 семей.

— Средства будут выплачены на 139 983 ребенка по заявлениям, которые родители подали до 25 мая включительно, — говорится в сообщении регионального отделения ПФР. — 1 июня с 8 утра на счета владимирских семей начали поступать денежные средства. По состоянию на 10 утра было перечислено более 1,3 млрд рублей на 135 тысяч детей.

Заявления ждут еще от 70 тысяч владимирских семей. Подать заявление на выплату можно дистанционно через портал госуслуг, там же можно отслеживать его статус. Если заявление подано лично в Пенсионный фонд, узнать этап рассмотрения можно по телефону клиентской службы, куда обращался родитель. В случае отказа родитель получает соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после того, как заявление рассмотрено.

Те, кто ещё не подал заявление на оформление выплаты, могут сделать это до 1 октября 2020 года.

Решение об отказе может быть вынесено, если родители живут за пределами России или, например, являются гражданами другой страны. В Пенсионном фонде уточняют, что по причине ошибок в заявлениях отказы выносятся редко, поскольку в ходе их рассмотрения ведомство проводит отдельную работу по сверке данных. Тем не менее родителям следует внимательно указывать сведения, особенно реквизиты банковского счета. Единовременная выплата перечисляется только на счет родителя, от имени которого подается заявление.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяснения о выплате и ответы на часто задаваемые вопросы. Ранее «Призыв» сообщал, что интернет-мошенники надувают людей из-за спроса на детские пособия. Ради наживы они создали несколько десятков фейковых сайтов, на которых якобы можно оставить заявки на выплаты.