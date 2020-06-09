Благоустроенный прошлым летом двор перекопали тепловики

В новом дворе на улице Полины Осипенко, 33, во Владимире опять появились ямы. Глубже прежних. В прошлом году справились дорожники, а в этом уже взялись тепловики. Глубокие ямы в нескольких местах дворовой территории раскопали рабочие компании «ВКС». Жители жалуются, что ремонт на трубах длился пару дней, а ямы остались на несколько недель. И такая ситуация сейчас в целом по городу. Во дворах жилых домов проходит много коммуникаций, проводится опрессовка, трубы под давлением не выдерживают, рвутся. Едва подрядчики заменили в одном месте, как вызывают в другое. Для них главное сейчас устранить утечки, а благоустройство оставили на потом.

— Участок трубопровода прогнил, образовалась утечка. А что, лучше не копать? Главное ведь — когда горячая вода появится, а вы про асфальт. Благоустройство выполним, ничего не забудем, — обещают диспетчеры компании жителям.

Телефоны для справок о ремонтах и разрытиях: 53-22-20 и 53-39-32.

Жители переживают за благоустройство, потому что слишком долго ждали ремонта дворовой территории. Попали в городскую программу, добились бюджетного финансирования. Заасфальтировали дорогу и подходы к подъездам. Чтобы родители учеников ближайшей гимназии не испортили асфальт своими машинами, поставили на входе бетонные блоки. И тут всю картину испортили коммунальщики. Известный факт: где перекопали, там всегда асфальт будет проседать. Таких примеров на городских магистралях множество, что говорить про дворы.

Но не всегда сетевикам и дорожникам удается работать в сцепке. Положительным примером стала дорога в районе кинотеатра «Киномакс-Буревестник». Как «Призыв» сообщал ранее, энергетики даже ремонтный сезон начали раньше времени.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»