Биолог проанализировал видео с экзотическими насекомыми

Видео с необычными насекомыми, которые якобы появились во Владимире, привлекло внимание специалистов. На кадрах, размещенных в популярном паблике, неизвестный житель города сообщает, что встретил странных жуков рядом со школой на улице Белоконской. Видео появилось накануне и собрало тысячи просмотров. Автор за кадром эмоционально описывает встречу со «страшными» существами.





Сегодня на место предполагаемого обитания насекомых отправился старший научный сотрудник института экологии и биологи ВлГУ. По словам Руслана Жукова на кадрах, распространенных в Интернете, палочники. И если они действительно появились в городе — это заслуживает внимание. Специалист проверил все похожие растения на улице Белоконской, но насекомых не встретил. Он не исключает, что видео может быть постановочным.

— Я внимательно просмотрел похожие растения около школы на улице Белоконской. Но палочников не обнаружил. Кроме того, на видео они слишком спокойно сидят. Вообще у них вечерняя активность, а днем они прячутся в стеблях, потому что их могут птицы склевать. Может быть, это фейк, — размышляет Руслан Жуков. — Палочник европейский часто содержится в домашних условиях. Я не исключаю, что люди посадили палочников на растения и засняли. Подозрительно они сидят. Их много. И они разных возрастов. И взрослые особи, и личиночная стадия на видео была.

По словам Руслана Жукова, палочники обитают, например, на юге Европы. Их привычно встретить во Франции, Италии, Испании. Они искусно имитируют разные части растительности: зеленые стебли, причудливую листву, засохшие ветки. Эти насекомые у нас не живут и не зимуют. Возможно, палочников вынули из террариума специально для съемок. Смутило биолога и то, что сообщение о насекомых было анонимным.

При этом, если этих насекомых действительно удалось снять во Владимире — это настоящая сенсация, уверен специалист. Мы просим откликнуться автора видео и сообщить биологу, где ему встретились палочники.

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Полина Тарбеева

Фото: zoo-galereya.ru