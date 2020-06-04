Безработные могут получить повышенное пособие

Безработные Владимирской области, занятые на общественных и временных работах, могут рассчитывать на повышенную материальную поддержку. Размер пособия для них увеличится вдвое. Ранее таким гражданам выплачивался двукратный размер минимального пособия по безработице. Теперь он составит четыре минимума. Соответствующее изменение в постановление, касающееся людей, потерявших работу, внес губернатор.

Мера поддержки распространяется и на выпускников ссузов, ищущих работу впервые.

Документ также дополнен в части, касающейся единовременной финансовой помощи при оказании госуслуги по содействию самозанятости граждан, уточняет пресс-служба «Белого дома». На тех, кто в 2019 или 2020 году заключил с центром занятости населения договор на предоставление этого вида поддержки, но не смог продолжить осуществлять предпринимательскую деятельность, требование вернуть средства теперь не распространяется.

Как на самоизоляции подать документы и получить статус безработного и положенные выплаты? О личном опыте блогера «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»