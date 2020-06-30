Бесплатные исследования на антитела к COVID-19 продлили

Исследования популяционного иммунитета к коронавирусу во Владимирской области решили продлить до 3 июля. Тесты для участников проводятся бесплатно. Нужно скачать анкету на сайте Центра гигиены и эпидемиологии, заполнить ее и отправить на электронную почту sgm@vladses.vladinfo.ru. Если ваша кандидатура подойдет, вас пригласят пройти исследование. Во Владимире тесты проводят в больницах № 5 и 6, а также в детской поликлинике № 1. В Муроме сдать анализ можно в больнице № 3 и детской окружной больнице, в Коврове — в больнице № 2. Как подчеркивает Роспотребнадзор, в учреждениях приняты все меры безопасности.

Анализ на антитела к COVID-19 класса IgG отберут у детей и взрослых.

В исследование методом случайной выборки будут включены дети от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослые шести возрастных групп: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше. Пройти тестирование смогут около трех тысяч человек. Исследования стартовали 23 июня. Справки по телефону: 8 (4922) 53-57-28.

Ранее «Призыв» сообщал, что за последние сутки в регионе зафиксированы 48 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с 14 мая, когда положительные тесты получили 45 человек.

Елена Пляскина

Фото: anews.com